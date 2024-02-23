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Андрій Клименко керівник проекту у Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

Росія проти санкцій. Захід старається недостатньо?

glavcom.ua
Якщо є головна мета – глобальна економічна ізоляція РФ, тоді й заходи задля досягнення цієї мети будуть зрозумілі
фото: Depositphotos

«Треба рішуче відрізати від світової економіки всі банки РФ»

Останніми місяцями значно зростає кількість розслідувань провідних західних ЗМІ щодо різних схем обходу санкцій. Також анонсується в очікуваних днями нових пакетах від США та ЄС якісь заходи. У новий список санкцій Євросоюз вперше включив компанії з Китаю та Індії. Їх звинувачують у підтримці ВПК Росії. Санкції також вводяться проти компаній у Шрі-Ланці, Туреччині, Таїланді, Сербії та Казахстані.

Відомо вже навіть про кримінальні справи щодо «схемщиків» і в США, і в країнах ЄС. Це добре. Але...

«Схемщики» завжди будуть випереджати державні структури, які намагаються і намагатимуться їм завадити.

На одну санкціоновану «фірму-прокладку» – ми впевнені – вже лежить десяток пакетів документів на нові подібні фірми в тих самих або в інших країнах. А в країнах Заходу завжди знайдуться цілком порядні компанії, що закриють очі на кілька сумнівних операцій. Бо це бізнес... А «гроші не пахнуть».

Що робити?

Це драфт пропозицій Моніторингової групи Інституту Чорноморських стратегічних досліджень та BlackSeaNews. Долучайтесь!

  1. Має бути артикульовано головну мету санкційної політики – і це має бути максимальна ізоляція економіки РФ. Тільки так. І не інакше. Тому що інакше в глобальній світовій економіці завжди (повторимо – завжди!) знайдуться нові схеми та шляхи обходу, формально законні.
  2. Звичайно, це добре, коли розслідувачі знаходять такі «схеми» в Туреччині, Казахстані, Арменії, Грузії. Але... що ви зробите з Китаєм та китайським Гонконгом, звідки (за приблизними оцінками) РФ отримує 80%, якщо не більше, підсанкційних товарів... – Зробити можна. Але це такі кроки, про які важко навіть думати сучасним економістам.

Які саме?

  1. Треба рішуче відрізати від світової економіки всі (повторимо – всі!) банки РФ. Нещодавно Посол України в США абсолютно правильно сказала, що з більше, ніж 300 банків РФ під санкціями лише кілька десятків.... І це мають бути санкції саме США, Британії і ЄС. Тобто країн зі світовими банківськими валютами.
  2. США, Британія та ЄС мають попередити всі (ще раз – всі!) банки світу (саме світу...), що у випадках фінансування ними контрактів/операцій по поставках товарів до РФ ці банки третіх країн, включно з тими, що не вводили санкцій до РФ, втратять можливості роботи з долларом США, Євро і фунтом.
  3. Треба негайно синхронізувати санкційні списки щодо юридичних осіб – на діаграмі станом на 01.09.2023 наочно можна побачити, що там величезний фронт роботи. Особливо в ЄС. Для цього потрібно дуже просте рішення – про автоматичне додання до санкційних списків США, ЄС, Великої Британії, Канади, України тощо юридичних осіб, що є в списках хоча б одної з цих країн. Інакше перевірки санкційних досьє можуть тривати (і тривають) роками, бо жодного збільшеного штату санкційних фахівців не вистачить на такий космічний обсяг роботи...
  4. США та ЄС мають вимагати від тисяч (ще раз – тисяч...) американських та європейських компаній, що продовжують працювати в РФ, негайно припинення їхньої роботи та сплати податків до бюджету РФ. Як правило, частка прибутків цих компанії від продажів РФ не перевищує 2-5%. Переживуть...
  5. Торговельним суднам, що належать судновласникам з країн, що ввели санкції до РФ, має бути заборонено заходити до будь-яких російських портів та перевозити будь-які російські вантажі.
  6. Портам та компаніям країн, що ввели санкції, має бути заборонено приймати та/або обслуговувати будь-які судна, що йдуть з портів РФ.

Тобто, якщо є головна мета – глобальна економічна ізоляція, тоді й заходи задля досягнення цієї мети будуть зрозумілі. І банки того ж Китаю, Гонконгу, Індії тощо – вони насправді вже дуже-дуже побоюються «вторинних санкцій».

Так, це економічна війна. Це вона. А що ж ви хочете? – Інакше буде 3-я гаряча. не економічна... Іноді кажуть, що вона вже йде. Але буде поширюватись...

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції війна гроші бізнес

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