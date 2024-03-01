ЄС розблокував ще €2 млрд заморожених коштів для Угорщини

Європейська комісія розблокувала останній транш після того, як Угорщина виконала так звані тематичні умови, що стосуються освітньої підготовки та гендерної рівності

Угорщині вдалося розблокувати близько двох млрд євро з фондів Європейського Союзу. Про це заявив представник виконавчого органу ЄС Стефан де Кеєрсмекер, повідомляє Bloomberg.

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Зазначається, що уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана домігся подальшого прогресу у відновленні вкрай важливого фінансування.

«Європейська комісія розблокувала останній транш після того, як Угорщина виконала так звані тематичні умови, що стосуються освітньої підготовки та гендерної рівності», – йдеться в заяві.

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Хоча ці кошти є частиною більш ніж 30 млрд євро, які ЄС вирішив утримати з Угорщини більше ніж рік тому, умови, які виконав Будапешт, не були пов'язані з побоюваннями з приводу верховенства права або корупції, які були основними рушійними силами заморожування фінансування.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон «про захист суверенітету», який, за словами незалежних ЗМІ та громадських організацій, спрямований на їхнє залякування.

До слова, кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном заявили, що Білий дім повинен розглянути можливість введення санкцій проти Угорщини.