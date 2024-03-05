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У Європі дефіцит пороху може затримати виробництво снарядів для України – AFP

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Європі дефіцит пороху може затримати виробництво снарядів для України – AFP
У Європі дуже мало виробників пороху
фото з відкритих джерел

Комісар Європейського Союзу з внутрішнього ринку вважає основною проблемою брак сировини для виробництва пороху в ЄС

Європі не вистачає потужностей для випуску боєприпасів і пороху для їх виготовлення. Це може затримати виробництво артилерійських снарядів для України. Про це пише AFP

Зазначається, що у нестачі пороху для виробництва артилерійських снарядів у рамках військової допомоги Україні минулого тижня зізнався президент Франції Еммануель Макрон.

За словами Жан-Поля Мольні з Інституту міжнародних та стратегічних відносин (IRIS), у Європі дуже мало виробників пороху. До них, наприклад, належать такі компанії, як Eurenco із заводами у Франції, Бельгії та Швеції, та Nitrochemie з підприємствами у Німеччині та Швейцарії, контрольний пакет акцій якої належить оборонному концерну Rheinmetall.

«Уряди багатьох країн зараз працюють над перенесенням виробництва з-за кордону», – додав Жан-Поль Мольні.

Комісар Європейського Союзу з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон вважає основною проблемою брак сировини для виробництва пороху в ЄС.

«Для цього необхідний певний тип бавовни, яку в основному постачають із Китаю. Поставки цієї бавовни Китаєм було припинено кілька місяців тому», – зазначив Бретон.

Нагадаємо, після довготривалих зволікань європейські союзники України нарешті почали збирати фінансові та промислові ресурси для постачання ЗСУ необхідних артилерійських снарядів.

Як повідомлялося, чеська ініціатива із закупівлі 800 тис. боєприпасів для України з-за меж Європейського Союзу, яку спільно фінансують різні держави, зможе здійснити перші поставки до Києва через кілька тижнів. 

Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

Раніше президент Петр Павел заявив, що Чехія шукає боєприпаси та озброєння для якнайшвидшого постачання Україні по всьому світу, зокрема, є можливість постачання 500 тис. снарядів калібру 155 мм і 300 тис. снарядів калібру 122 мм із третіх країн протягом тижнів – у разі отримання необхідного фінансування.

Теги: фінансування виготовлення боєприпаси

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