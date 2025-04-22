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«Юнармія» отримає на пропаганду мільярд рублів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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«Юнармія» отримає на пропаганду мільярд рублів
Пропагандистська організація була створена за ініціативою ексміністра оборони РФ
фото з відкритих джерел

Організація отримає 800 млн рублів на створення «передових шкіл» у всіх округах

Російський військово-патріотичний рух «Юнармія» у 2025 році отримає з держбюджету майже мільярд рублів. Це вдвічі більше, ніж у 2024 році, і максимум з початку повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що «Юнармія» отримає 800 млн рублів на створення «передових шкіл» у всіх округах, а також 200 млн від Міноборони для підготовки молоді до військової служби. У 2024 році «Юнармія» отримала від держави 480 млн рублів, у 2023 – 470 млн, у 2022 – 560 млн.

Рух був створений за ініціативою ексміністра оборони РФ Сергія Шойгу у 2015 році для мілітаризації дітей і підлітків. Мета руху – виховання «патріотизму», формування «традиційних цінностей» і лояльності до влади.

Учасниками можуть бути діти й підлітки віком від 8 до 18 років. Вони проходять стройову підготовку, стріляють, вивчають військову історію, носять уніформу, беруть участь у парадах і змаганнях.

«Юнармія», зокрема, займається «перевихованням» викрадених українських дітей. З 2022 року вона перебуває під санкціями.

Нагадаємо, система знищення ідентичності української молоді на тимчасово окупованих територіях відбувається через формальну та неформальну освіту. Російська машина мілітаризації підгрібає дітей будь-якого віку, у тому числі й дошкільнят.

До слова, російські загарбники продовжують політику мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, прагнучи розширити свій мобілізаційний ресурс. З нового навчального року в школах на окупованих територіях введено новий предмет – «Основи безпеки та захисту вітчизни». В рамках цієї дисципліни дітей навчатимуть основ вогневої, тактичної, медичної та іншої бойової підготовки.

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Теги: діти росія фінансування

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