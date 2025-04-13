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В російському Ханти-Мансійську вибухнув газ у будинку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В російському Ханти-Мансійську вибухнув газ у будинку
Після вибуху почалася пожежа
фото: соціальні мережі

Внаслідок вибуху є постраждалі

У Росії у Ханти-Мансійську пролунав потужний вибухнув газ у житловому будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що після вибуху почалася пожежа. Крім того, вибуховою хвилею вибило кілька віконних рам та скла, у тому числі в сусідніх будинках.

Внаслідок події постраждало не менше чотирьох осіб, їх госпіталізовано. Евакуйовано понад 30 мешканців.

Раніше ми писали, що аеродром загорівся в російському Саратові. В тому районі фіксують стовп чорного диму. Як інформує «Главком», про це повідомляють російські Telegram-канали, які також опублікували відео пожежі.

В російських соцмережах пишуть, що перед загорянням в місті пролунали вибухи.

Нагадаємо, у Комсомольську-на-Амурі на нафтопереробному заводі Роснефти, який є найбільшим постачальником палива для далекосхідного регіону, 10 квітня спалахнула пожежа.

Також у ніч на 9 квітня деякі регіони Росії атакували дрони. Потужні вибухи пролунали в Саратовській, Краснодарській та Ростовській областях, а також у районах, звідки росіяни регулярно запускають дрони-камікадзе «шахед» по території України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У місті Енгельс Саратовської області, де розташована одна з головних авіабаз РФ, місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять вибухів. Ймовірно, ударів знову зазнала саме авіабаза, яку раніше вже неодноразово атакували.

Також безпілотники атакували російські міста, зокрема Калугу, Саратов та Волгоград. Саратовська область є одним з ключових регіонів у газотранспортній системі Росії. 

Теги: пожежа росія

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