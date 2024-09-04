Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях

Ворог хоче розширити свій мобілізаційний ресурс

Російські загарбники продовжують політику мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, прагнучи розширити свій мобілізаційний ресурс. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З нового навчального року в школах на окупованих територіях введено новий предмет – «Основи безпеки та захисту вітчизни». В рамках цієї дисципліни дітей навчатимуть основам вогневої, тактичної, медичної та іншої бойової підготовки. Заняття проводитимуть спеціально підготовлені викладачі з Росії.

За даними інформаційного ресурсу, цей предмет викладатимуть спеціально підготовлені викладачі, яких завезли з РФ і які пройшли навчання за додатковою програмою підвищення кваліфікації.

ЦНС закликає українців на окупованих територіях не співпрацювати з ворогом і не допускати залучення дітей до ворожих програм підготовки та навчання.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів щодо виявлення дітей, які можуть підтримувати Україну.

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини.