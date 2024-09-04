Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях
Російські окупанти продовжують політику стосовно мілітаризації дітей на окупованих територіях України
фото з відкритих джерел

Ворог хоче розширити свій мобілізаційний ресурс

Російські загарбники продовжують політику мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, прагнучи розширити свій мобілізаційний ресурс. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

З нового навчального року в школах на окупованих територіях введено новий предмет – «Основи безпеки та захисту вітчизни». В рамках цієї дисципліни дітей навчатимуть основам вогневої, тактичної, медичної та іншої бойової підготовки. Заняття проводитимуть спеціально підготовлені викладачі з Росії.

За даними інформаційного ресурсу, цей предмет викладатимуть спеціально підготовлені викладачі, яких завезли з РФ і які пройшли навчання за додатковою програмою підвищення кваліфікації.

ЦНС закликає українців на окупованих територіях не співпрацювати з ворогом і не допускати залучення дітей до ворожих програм підготовки та навчання.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед вчителів щодо виявлення дітей, які можуть підтримувати Україну.

Раніше повідомлялося, що окупанти просунулися біля двох населених пунктів Донеччини.

Читайте також: Названо, скільки окупанти вивезли українського зерна із тимчасово окупованої Донеччини
Теги: окупанти окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни щоденно атакують населені пункти Чернігівської та Сумської областей
Окупанти збільшили використання FPV-дронів у двох областях
5 серпня, 16:52
РФ використовують нові бомби, щоб атакувати Сумщину
Росія на Сумщині вперше застосувала нові бомби: подробиці
9 серпня, 21:30
Краматорськ перебуває під обстрілом РФ
РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Краматорську: є поранені та загиблий
10 серпня, 08:40
Російські командири залишили напризволяще понад 100 солдатів
Рота російських солдатів здалася в полон у Курській області (відео)
15 серпня, 10:07
Кінбурнська коса є продовженням Кінбурнського півострова та частково відділяє Чорне море від Дніпровсько-Бузького лиману 
Український прапор на Кінбурнській косі: хроніка окупації та боротьба за звільнення
13 серпня, 13:08
Сьогодні вночі Москву знову атакували безпілотники
Москву атакують безпілотники (відео)
21 серпня, 05:12
Вночі Москву атакували безпілотники
Робота ППО на Київщині та атака безпілотників на Москву: головне за ніч
21 серпня, 08:05
Від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року
30 серпня, 00:00
ЗСУ провели вдалі штурми та звільнили території, наразі бійцям необхідно закріпитись
Ситуація на Харківщині: 3-тя штурмова бригада зробила заяву
31 серпня, 20:11

Події в Україні

Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях
Окупанти мілітаризують українських дітей на окупованих територіях
Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 4 вересня 2024 року
Чорний день у Полтаві. Що відомо про Інститут зв’язку, в який поцілили росіяни
Чорний день у Полтаві. Що відомо про Інститут зв’язку, в який поцілили росіяни
Росіяни обстріляли університет в Сумах
Росіяни обстріляли університет в Сумах
Розстріл полонених на Торецькому напрямку: прокуратура розпочала розслідування
Розстріл полонених на Торецькому напрямку: прокуратура розпочала розслідування
У лікарні святого Луки у Львові виявили посилку з навчальними мінами
У лікарні святого Луки у Львові виявили посилку з навчальними мінами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Президент Монголії покликав Путіна у юрту віч-на-віч
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
33K
СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на «Укрзалізниці» і замах на Гордона
31K
ЗСУ просунулися вперед у Курській області – ISW
27K
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити справу проти адвоката Порошенка: що сталося?
24K
Вперше за 87 років Німеччина планує закрити заводи Volkswagen по всій країні

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua