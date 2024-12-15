Росія посилено мілітаризує українських дітей на окупованих територіях (фото)

Ще один шлях навернення до військової теми дітей на окупованих територіях – спорт

«Вагнерьонок», «Зірниця», «Юнармія»…: Росія множить організації, в які залучає юних українців

Система знищення ідентичності української молоді на тимчасово окупованих територіях відбувається через формальну та неформальну освіту. Російська машина мілітаризації підгрібає дітей будь-якого віку, у тому числі й дошкільнят. Про це ідеться у статті «Главкома» «Вагнерьонок» сідає за парту з мертвим солдатом. Про освіту на окупованих територіях».

Як зазначає «Главком», те, що українські правозахисники вважають «мілітаризацією», росіяни називають «військово-патріотичним вихованням». Наприклад, на окупованих українських територіях популярності набирає так звана «Парта героя». Це ініціатива путінської партії «Єдина Росія»: у сотнях навчальних закладів встановлюють парти із зображеннями загиблих військовослужбовців РФ. Один з останніх прикладів встановлення такої парти зафіксовано в окупованій мелітопольській школі №24.

«Парту героя» встановили в окупованій мелітопольській школі №24 фото з відкритих джерел

Навчатися за такою партою можна не кожній дитині. Як повідомляють автори ідеї «геройської парти», сидіти за нею можна лише тим школярам, ​​які особливо відзначилися у навчанні або громадській діяльності. Щоденне нагадування про «героїчних земляків» сприятиме вихованню патріотизму, а сидіння за такою партою мобілізує учнів на високі здобутки.

Ще один шлях навернення до військової теми дітей на окупованих територіях, як повідомляє «Главком», – спорт. Окупанти організовують спортивні заходи з елементами відтворення військових дій, у яких беруть участь діти.

«Главком» поспілкувався з журналістом-розслідувачем Watchers Артемом Худолєєвим, який займається дослідженням мілітаризації росіянами українських дітей.

«Поєднання пропаганди зі спортивними турнірами – дієвий механізм, який впливає на дітей. Українським дітям на таких змаганнях, де присутні російські прапори та інша символіка, у тому числі й військова, насаджують думку, що вони теж росіяни. Також росіяни активно запрошують на такі заходи представників мілітарних організацій», – розповідає Худолєєв.

Школярка бере участь у заході «Юнармії», літо-2024 фото: соцмережі

Журналіст також згадує про діяльність так званої «Юнармії» – молодіжної військово-патріотичної організації, яка бере свій початок з СРСР. Окрім Росії, відділення «Юнармії» функціонують у Вірменії, Таджикистані, невизнаній Абхазії, а також на окупованій території України. Учасниками організації можуть стати діти з восьмирічного віку. Одна із задач «Юнармії» – «підвищення у суспільстві авторитету та престижу військової служби».

Тільки у так званій «ДНР» в ряди мілітаризованої організації вступило понад 4 тис. підлітків станом на 2024 рік, за статистикою самих росіян. У суспільстві та за кордоном «Юнармію» порівнюють з Гітлер'югендом – молодіжною військовою мілітарною організацією Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини.

Також «Главком» зауважує, що росіяни створюють організації такого штибу для молоді, які відрізняються, по суті, лише назвами: «Рух перших», «Вагнерьонок», «Зірниця», «Зірничка», «Зірниця 2.0», «Молода гвардія», «Клуб лідер» тощо. У рамках цих організацій проводяться військово-патріотичні збори, на які відправляють дітей із захоплених регіонів України.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують політику мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України, прагнучи розширити свій мобілізаційний ресурс. З нового навчального року в школах на окупованих територіях введено новий предмет – «Основи безпеки та захисту вітчизни». В рамках цієї дисципліни дітей навчатимуть основам вогневої, тактичної, медичної та іншої бойової підготовки.