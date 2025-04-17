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Трамп прокоментував поставки китайцями зброї Росії

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп прокоментував поставки китайцями зброї Росії
Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського
фото: скріншот з відео

Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Україна отримала від розвідки інформацію щодо поставок Китаєм зброї Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNBC-TV18.

Трамп заявив, що не знає нічого про постачання китайської зброї до Росії.

«Ні, у мене немає коментарів із цього приводу. Поняття не маю. Це його заява (Зеленського - ред.), не моя», – сказав Трамп на пресконференції із прем'єром Італії Джорджею Мелоні.

Напередодні Зеленський зазначив, що Україна отримала від розвідки інформацію про те, що Китай постачає Росії зброю. Йдеться, зокрема, про порох й артилерію.

«Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російської Федерації. Ми будемо готові говорити про це детально. На сьогодні ми маємо інформацію загальну від Служби безпеки, від розвідок про порох й артилерію. Я думаю, що ми дуже детально зможемо про це сказати наступного тижня, особливо про дані, за якими ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії», – зазначив Зеленський.

«Одна справа, коли на ринках, де торгують зброєю, є продукція Китаю, і росіяни її купили або інша країна купила і потім передала. Але на таких ринках є зброя інших країн. Інша справа, коли це не просто якась контрабанда тощо, коли ми бачимо цей факт – факт співробітництва в цьому напрямку цих двох країн. Це є. Ми повинні це визнати. Відповідні деякі документи ми зможемо передати наступного тижня», – зазначив Президент.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Журналісти поцікавилися у Трампа, коли він ухвалить рішення про те, чи готова Росія до припинення вогню або ж посилить санкції проти неї.

«Побачимо, чим це буде. Ми отримаємо від них відповідь цього тижня, дуже скоро, і побачимо», – відповів президент США.

Глава Білого дому висловився про те, що «не радий» через повільне просування питання припинення вогню.

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Теги: Дональд Трамп Китай росія зброя

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