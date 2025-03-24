У Саудівській Аравії розпочались переговори США та Росії

Зустріч делегацій проходить у закритому режимі на території готелю Ritz-Carlton

Мета переговорів – досягнення припинення вогню в Чорному морі

Представники Сполучених Штатів та Російської Федерації розпочали черговий раунд перемовин в Ер-Ріяді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Зустріч делегацій проходить у закритому режимі. Співробітники служби державної безпеки Саудівської Аравії попросили журналістів залишити територію готелю Ritz-Carlton.

Джерело Reuters повідомило, що американську сторону на переговорах із російськими представниками в Ер-Ріяді очолюють Ендрю Пік, старший директор Ради національної безпеки Білого дому, і Майкл Антон, високопоставлений співробітник Держдепартаменту.

Росію на переговорах представляє Григорій Карасін, колишній дипломат, нині голова комітету у закордонних справах Ради Федерації, і Сергій Беседа, радник директора Федеральної служби безпеки.

Делегація США за підсумками переговорів в Ер-Ріяді прагне укласти угоду з представниками України та Росії про припинення вогню в Чорному морі, щоб забезпечити вільне судноплавство.

Нагадаємо, у столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді відбулася зустріч української та американської делегацій.

Як повідомлялося, делегації працювали «над низкою складних технічних питань». У складі української команди були фахівці з енергетики, а також військові.

Раніше президент Володимир Зеленський розповідав, що спочатку США зустрінуться з Україною, а потім – із Росією, але ці зустрічі відбуватимуться паралельно, і під час них ітиметься про одну й ту саму тему.

До слова, «Главком» повідомляв, що спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.