Перцевий балончик в очі заради подарунків у TikTok: поліція Київщини перевіряє небезпечну поведінку підлітків
Відповідне відео завірусилось мережею
На Київщині підлітки розпилювали перцевий балончик в очі один одному заради контенту. Поліція Київщини проводить перевірку, повідомляє «Главком».
В Ірпені підлітки за подарунки в ТікТок бризкали один в одного перцевим балончиком та виконували інші небезпечні забаганки користувачів мережі для збільшення переглядів.
Це все вони виконували під час прямої трансляції. Відео з фрагментом, де один з хлопців розпилює перцевий балончик в очі іншому, поширилось мережею. Поліція Київщини не забарилась з реакцією.
Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини події за участі підлітків в Ірпені.
«Поліцейські Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували дану подію до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та розпочали перевірку», – йдеться у повідомленні.
Наразі працівники поліції встановлюють усіх учасників події.
До слова, у соціальних мережах поширюється нова небезпечна гра серед підлітків під назвою «Червоні двері, жовті двері».
Особливо ця гра набуває популярності через платформу TikTok. Гра передбачає введення учасника в стан, схожий на транс, що може мати серйозні наслідки для психічного та фізичного здоров'я.
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