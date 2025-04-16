Перцевий балончик в очі заради подарунків у TikTok: поліція Київщини перевіряє небезпечну поведінку підлітків

Відповідне відео завірусилось мережею

На Київщині підлітки розпилювали перцевий балончик в очі один одному заради контенту. Поліція Київщини проводить перевірку, повідомляє «Главком».

В Ірпені підлітки за подарунки в ТікТок бризкали один в одного перцевим балончиком та виконували інші небезпечні забаганки користувачів мережі для збільшення переглядів.

Це все вони виконували під час прямої трансляції. Відео з фрагментом, де один з хлопців розпилює перцевий балончик в очі іншому, поширилось мережею. Поліція Київщини не забарилась з реакцією.

Правоохоронці повідомили, що встановлюють обставини події за участі підлітків в Ірпені.

«Поліцейські Бучанського районного управління поліції Київщини зареєстрували дану подію до єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та розпочали перевірку», – йдеться у повідомленні.

Наразі працівники поліції встановлюють усіх учасників події.

До слова, у соціальних мережах поширюється нова небезпечна гра серед підлітків під назвою ​«Червоні двері, жовті двері».

Особливо ця гра набуває популярності через платформу TikTok. Гра передбачає введення учасника в стан, схожий на транс, що може мати серйозні наслідки для психічного та фізичного здоров'я.