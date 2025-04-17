Суд призупинив заборону діяльності «Талібану» в Росії

«Талібан» у Росії було визнано терористичною організацією у 2003 році

Верховний суд Росії задовольнив заяву генерального прокурора та призупинив заборону на діяльність руху «Талібан». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Талібан» буде негайно виключено зі списку терористичних організацій. Засідання Верховного суду пройшло в закритому режимі.

Рух «Талібан», який прийшов до влади в Афганістані 2021 року, у Росії було визнано терористичною організацією у 2003 році – після того, як його до відповідного списку внесла Рада безпеки ООН. Зняття цього статусу обговорювали й раніше: 2020 року спеціальний представник Путіна щодо Афганістану Замір Кабулов говорив, що це може статися після того, як аналогічне рішення ухвалить РБ ООН.

Вже у жовтні 2021 року російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія «наближається до ухвалення рішення» про виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій.

Однак Путін визнавав, що Росія співпрацює з представниками «Талібану», запрошує їх до Москви і перебуває в контакті з ними в Афганістані.

У грудні 2024 року Держдума ухвалила закон, що дозволяє виключати організації зі списку терористичнихʼ Згідно з документом, заборону на діяльність терористичної організації пропонується скасовувати за рішенням суду на підставі позову генпрокурора або його заступника.

Наприкінці березня 2025 року генпрокуратура РФ звернулася до Верховного суду з проханням призупинити заборону діяльності руху «Талібан».

До слова, Китай встановив дипломатичні стосунки з рухом «Талібан», який захопив владу у Афганістані і вважається на Заході терористичним.