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Україна найняла юристів для допомоги у торгах із США за угоду щодо копалин

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Україна найняла юристів для допомоги у торгах із США за угоду щодо копалин
Запропонована угода не надасть Києву гарантій безпеки з боку США, що є головним пріоритетом Зеленського
фото з відкритих джерел

Останній проєкт угоди надасть США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин

Український уряд найняв юридичну фірму Hogan Lovells як зовнішнього радника щодо угоди з корисними копалинами. Як інформує «Главком», про це повідомило джерело Reuters.

8 квітня Кабінет міністрів України виділив з резервного фонду Держбюджету 113 млн грн на консультаційні послуги щодо процесу перемовин з США для укладення Угоди щодо створення Інвестиційного фонду відбудови (розпорядження уряду).

У тому числі 59 млн грн були передбачені Міністерству економіки, решту 54 млн грн – Міністерству юстиції.

Американо-британська юрфірма Hogan Lovells добре знайома українським урядовцям. За даними «Наших грошей», її ще у 2012 році наймали для організації та залучення запозичення під державні гарантії по лінії ДП «Фінансування інфраструктурних проектів» в сфері відповідальності тодішнього віце-прем’єра Бориса Колеснікова.

Після Майдану «Hogan Lovells брала участь у розслідуванні злочинів групи Коломойського в Приватбанку, та представляє інтереси України в суді за позовом «приватівських» акціонерів «Укрнафти». Британське відділення Hogan Lovells представляє Україну на слуханнях у справі Приватбанку про шахрайство та незаконне присвоєння коштів ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим, яка розглядається у Високому суді Лондона.

У 2024 році цю компанію найняв Нацбанк України «для представництва його інтересів в органах влади іноземних держав».

За даними Reuters, офіційні особи США і України зустрілися 11 квітня, щоб обговорити пропозицію США щодо отримання доступу до мінеральних багатств України. Джерело повідомили, що перспективи прориву були мізерними, враховуючи «антагоністичну» атмосферу зустрічі.

За словами джерела, напруженість у переговорах у Вашингтоні виникла через останній проект пропозиції адміністрації Трампа, який є більш експансивним, ніж початкова версія.

Останній проект надасть США привілейований доступ до українських родовищ корисних копалин і вимагатиме від Києва розміщувати в спільному інвестиційному фонді всі доходи від експлуатації природних ресурсів українськими державними та приватними компаніями.

Запропонована угода, однак, не надасть Києву гарантій безпеки з боку США, що є головним пріоритетом президента України Володимира Зеленського в його боротьбі з російськими військами, які окупували близько 20% території країни.

Джерело повідомило, що однією з «пасхалок», знайдених у документі, була вимога США до Міжнародної фінансової корпорації розвитку уряду США взяти під контроль газопровід російського енергетичного гіганта «Газпром», що проходить через Україну до Європи.

Нагадаємо, Україна виробила свою позицію у контексті угоди зі США про надра, те ж стосується й тексту документа.

Раніше стало відомо, коли делегати з України вирушать на переговори щодо мінеральної угоди. Українська команда відправиться до Сполучених Штатів Америки вже наступного тижня.

Як повідомлялося, міністр фінансів США розкрив нові деталі угоди про рідкісноземельні копалини. Міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв'ю американському пропагандисту та телеведучому Такеру Карлсону повідомив, що угода про корисні копалини виступає знаком для Росії, що США не залишають Україну.

«Главком» писав, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено.

До слова, Міністерство економіки та Міністерство юстиції отримали загалом понад 113 млн грн на підготовку проєкту угоди про встановлення правил та умов Інвестиційного фонду відбудови України (угоди про корисні копалини) між Україною та США.

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Теги: США Газпром фінансування послуги корисні копалини Нацбанк

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