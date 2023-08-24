Канада потужно вдарила санкціями по РФ

Канада ввела економічні обмеження проти низки російських банків, підприємств та наукових інститутів

Обмеження стосуються чотирьох людей і 29 юридичних осіб

Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили чотири людини, а також низка російських банків, підприємств віськово-промислового комплексу і ядерного сектора. Про це йдеться на сторінці уряду Канади.

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«Рада Губернатора дотримується думки, що дії Російської Федерації являють собою серйозне порушення міжнародного миру і безпеки, яке призвело до серйозної міжнародної кризи», – сказано в повідомленні.

Канада ввела санкції проти чотирьох людей і 29 юридичних осіб.

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Зокрема, під санкції потрапили такі фізичні особи:

Мучкаєв Сергій Борисович – російський військовий, полковник, командир 53-ї зенітної ракетної бригади збройних сил РФ, чий ЗРК «Бук» використовувався для збиття рейсу МН17;

Колесов Микола Олександрович – генеральний директор АТ «Концерн Радіоелектронні технології»;

Лепін Володимир Миколайович – російський учений, конструктор, організатор оборонної галузі;

Комісаров Олексій Геннадійович – ректор Президентської академії РАНГіДС і директор Вищої школи державного управління (ВШДУ) при РАНГіДС.

Крім того, Канада ввела санкції проти чотирьох російських банків: «Уралсиб», «Зеніт», Росбанк і Всеросійський банк розвитку регіонів.

Під обмеження також потрапили холдинги «Інтеррос», «Северсталь», дочірня компанія Росатома RUSATOM Overseas і ФГУП «Атомфлот», ПАТ «НВО «Алмаз» тощо.

У санкційному списку опинилися й ті організації, що пов’язані з російською ядерною енергетикою: Троїцький інститут інноваційних і термоядерних досліджень, Всеросійський науково-дослідний інститут експериментальної фізики, Науково-дослідний інститут атомного реактора і Курчатовський інститут.

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Нагадаємо, що 18 серпня Канада запровадила санкції проти 15 російських фізичних і трьох юридичних осіб.

До слова, США стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження.