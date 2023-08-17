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Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії
В міноборони припускають, що це бойові кораблі, які брали участь у нещодавньому спільному патрулюванні Китаю та Росії в Тихому океані
фото: kyodonews.net

Кораблі пройшли через води між головним островом префектури Окінава та островом Міяко і попрямували у Східно-Китайське море

Сьогодні, 17 серпня, міністерство оборони Японії виявило одинадцять китайських і російських військових кораблів, які пройшли поблизу південних японських островів у префектурі Окінава. Про це з посиланням на оборонне відомство Японії повідомляє Kyodo.

Кораблі пройшли через води між головним островом префектури Окінава та островом Міяко і попрямували у Східно-Китайське море. Це був перший випадок, коли китайські та російські кораблі разом пройшли цією територією.

В міноборони припускають, що це бойові кораблі, які брали участь у нещодавньому спільному патрулюванні Китаю та Росії в Тихому океані.

В оборонному відомстві Японії заявили, що розглядають неодноразові спільні маневри китайських і російських ВМС навколо японських островів як такі, що чітко спрямовані на демонстрацію своєї сили проти Японії.

У міністерстві також повідомили, що дипломатичними каналами передали Китаю та Росії серйозну стурбованість таким діями їхніх військових, з точки зору національної безпеки Японії.

В Міноборони також зауважили, що у вівторок вранці виявили шість китайських кораблів, серед яких ракетні есмінці, і п’ять російських суден, у тому числі теж есмінці, за 280 кілометрів на північний схід від найпівденнішого японського острова Окіноторі в Тихому океані.

Нагадаємо, 9 серпня, набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну. Тепер до країни-агресорки заборонено експортувати 758 товарів, включаючи найпопулярніші в РФ нові і вживані японські авто та обладнання до них. 

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Теги: росія Японія Міноборони саміт Китай корабель

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