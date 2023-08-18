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США пригрозили Туреччині санкціями за допомогу Росії – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США пригрозили Туреччині санкціями за допомогу Росії – ЗМІ
На Заході сподіваються уникнути санкційного сценарію для турецьких компаній
фото з відкритих джерел

The Wall Street Journal: Туреччина стала хабом для порушення санкцій з боку Росії

Сполучені Штати Америки стурбовані тим, що Туреччина допомагає обходити Росії санкції Заходу. Країну вже попереджають про можливі обмеження. Про це повідомив The Wall Street Journal.

За даними видання, Туреччина є «хабом для порушення Росією санкцій». Журналісти стверджують, що турецькі компанії допомагають експортувати російську нафту, до портів Туреччини заходять судна РФ зі зброєю, а також турки допомагають росіянам отримувати електроніку західного виробництва, яка потрібна для війни проти України.

За інформацією WSJ, одним з таких помічників Росії є турецька компанія Beks Ship Management, яка експортує російську нафту. У 2021 році вона купила 37 кораблів, більшість з яких – старі нафтові танкери.

Неназваний західний дипломат розповів, що США на тлі таких даних уже проводять постійний діалог з турецьким урядом. За його словами, на Заході зараз сподіваються уникнути санкційного сценарію для турецьких компаній.

«Ми працюємо як з урядом, так і з приватним сектором, щоб поінформувати їх про дуже реальні ризики», – додав дипломат.

У виданні уточнюють, що Росія протягом війни збільшила свою частку на найбільших світових нафтових ринках. Зокрема, країні-агресору вдалося у квітні ненадовго випередити Саудівську Аравію як найбільшого постачальника нафти до Китаю. Аналітики прогнозують, що такий сценарій може повторитись у найближчі місяці.

Нагадаємо, що раніше Туреччина зробила крок назустріч туристам із РФ. Доки весь світ застосовує нищівні санкції проти диктатора Путіна та громадян Росії, влада Туреччини «подбала» про росіян, зробивши для них чергове пом'якшення. Тепер вони можуть без проблем платити рублями у низці готелів і торгових точок через Систему швидких платежів (СБП) та картами будь-яких російських банків. 

Теги: Туреччина росія США санкції

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