Колективний мозок Путіна. Хто ці люди?

Війна в Україні дозволяє по-іншому оцінювати інтелектуальний рівень російського диктатора

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Адольф Гитлер обладал множеством положительных качеств. Кроме всеми отмечаемой храбрости, он был добрым и сострадательным в принципе, вне политики. Ещё будучи совсем молодым человеком, Гитлер бескорыстно пожертвовал свою часть родительского наследства материально нуждающейся сестре и ушёл, что называется, бомжевать по просторам Австрии. Дети любили дядю Ади, про слабость Гитлера к животным написано немало строк. Однако, как известно, не эти черты главные в образе немецкого фюрера.

Для каждого человека имеются одно-два доминантных качеств, определяющих суть персоны. Те, что наиболее характеризуют личность. К сожалению, положительное в образе Владимира Путина, безусловно имеющееся, как, например, та же любовь к детям или животным, не являются для него существенным, выбирать такие доминанты приходится из негатива.

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Трус, социопат, параноик, слабая личность, глупец – не много ли отрицательных определений?

Социопатия

«...Бессердечие к чувствам других, неспособность испытывать чувство вины, склонность обвинять окружающих...».

Политик в России – и бизнесмен в России, госслужащий, пенсионер, студент – всегда в известной степени социопат. Нет, назвать таковым Путина можно лишь отчасти, он социопат не больше, чем многие, очень многие россияне. Безусловно, у президента РФ случаются проявления чистой социопатии, но он не таков в полной мере.

Также Путин не является психопатом или параноиком. Это адекватный, психически вполне здоровый человек, по крайней мере был таковым по сю пору. Как повлияют на его психику события месяцев после начала широкомасштабного вторжения в Украину покажет время.

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Трусость

Однокашник президента РФ по учёбе в КГБ Юрий Швец утверждает, что Путин патологический трус. Трудно сказать, так ли это: мальчик Вовочка, пускающий в ванной кораблики, разговаривая сам с собой, на словах самый смелый во дворе и завтра обязательно поколотит главного забияку. Из таких «вовочек» вырастают дяди, рассказывающие всем, что в детстве были отчаянной питерской шпаной. Разумеется не были. За пивом старшим бегали и смотрели на них с подобострастием. Человек, явно хвастаясь, сообщающий журналисту, что «у меня пониженное чувство опасности», вряд ли имеет таковое. Что с определённостью подтвердилось во время пригожинского путча: «крутой мачо» бесстрашный Владимир Владимирович на глазах всего мира вёл себя предельно трусливо.

Впрочем, президенту любой страны не обязательно быть храбрым в соответствующих обстоятельствах, у него имеется служба безопасности и охраны.

Слабая личность

Путин, что, возможно, кого-то удивит, сильно подвержен влиянию чужого мнения. По-видимому, об этом определённо знают лишь самые приближенные к «телу». Экс-советник по экономике Илларионов, гражданская супруга (быть может фактическая) Кабаева, давний коллега по КГБ секретарь совета безопасности России Патрушев, член кооператива «Озеро» и близкий друг Юрий Ковальчук, даже министр обороны Шойгу – вот некоторые из тех, кто имеет более или менее воздействие на мнение и поступки президента России. Из близких ему людей Путин не подвержен влиянию лишь Медведева. Димона, как величает того российская оппозиция, или «Анатолия Дмитриевича», наречённого так Виктором Ющенко, забывшим даже правильное оглашение тогдашнего президента РФ – уж больно Медведев без харизмы, без лица. Да и патриарх Кирилл, назвавший Путина Владимиром Васильевичем, оговорился неспроста, по той же причине сущностной невзрачности и нынешнего президента РФ. Кстати, Димон на самом деле отнюдь не дурак, вопреки расхожему мнению. Он просто взял на себя роль шута и сросся с ней. Очень может статься, в силу давно существующего в нём животного страха перед реально аморальными типами, с какими его когда-то в лице Путина и Ко повязала судьба.

Андрей Илларионов

Андрей Илларионов – экссоветник президента России

В июне 1997 года Россия была принята в клуб G-7, организация, объединяющая наиболее развитые государства планеты, стала восьмёркой. В 2000-м году на саммите членов клуба Российскую Федерацию представлял Путин. Советником и доверенным лицом президента России в большой восьмёрке был Андрей Илларионов. Если опустить прошлое экономиста и тайны его сотрудничества в молодости с КГБ, можно сказать, что экономические взгляды Андрея Николаевича являлись вполне либеральными, как и его отношение к Западу в целом. Путин был вдохновлён просветительскими экскурсами советника, восхищён его эрудицией, чёткостью и ясностью мысли. Именно находясь под влиянием Илларионова, несмотря на обратную взаимосвязь «куратор – подопечный» как пары из системы КГБ, в мировоззренческом и экономическом плане президент РФ в ту пору выступал приверженцем западных ценностей, импульсы идей которых исходили от Илларионова. Научный ликбез, проведённый советником, до сих пор отчасти управляет экономическими предпочтениями Путина, поэтому он почти не вмешивается, например, в работу центрального банка России, позволяя профи делать нужное. Мировоззренческое влияние Илларионова нынче заменено другим, теперь другие авторитеты в этом вопросе у Путина, но с экономикой было и есть именно так.

Алина Кабаева

Алина Кабаева – бывшая спортсменка и за некоторыми данными гражданская супруга российского диктатора

Чего ни сделаешь ради любимой женщины. Но то если речь идёт о дамских капризах. Слишком дорогой каприз получился на этот раз.

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Мало кто помнит, что Алина Кабаева в бытность действующей спортсменкой оказалась одной из главных участниц грандиозного по тем временам допингового скандала с обвинениями, дисквалификацией и тому подобным. И, кстати, проявила себя как крайне агрессивная и отнюдь не женственная девушка – она вела себя в той истории нагло и грубо. Но главным было то, что дело проходило на фоне эпического противостояния украинской и российской школ художественной гимнастики, передовых в те годы. Русские люди, да и россияне в целом, склонны обвинять в своих неудачах других: причины скандала Алина Маратовна по сю пору объясняет происками конкурентов. Как результат – ненависть ко всему украинскому, к культуре, языку, людям взросла у Кабаевой тотчас и почти запредельно. Это чувство у бывшей спортсменки и очень злого человека жило все годы после ухода из большого спорта, оно было у неё во время знакомства с Путиным в 2001 году, когда частный самолёт доставил её первый раз в правительственную резиденцию в Сочи, и осталось поныне. «Шер ше ля фам», некоторые наблюдателя уверены, не стоит искать причины сильного неприятия Украины Путиным более в чём-то ином. «Я их уничтожу», – имея в виду Украину, рассказывают, как-то произнёс Путин. Возможно, такое обещание он дал Алине Маратовне. Во всяком случае без мнения, прозрачного намёка Алины, высказанных закомплексованному любовнику в соответствующей обстановке, решение ещё февраля 2014 года вполне могло бы и не состояться.

Николай Патрушев

Николай Патрушев – секретарь СНБО, генерал, бывший глава ФСБ

Их карьеры схожи – Патрушева и Путина. Год обучения на курсах КГБ по получении основного образования, у одного технического, у другого юридического, и вот – готовые сотрудники спецслужб. По воспоминаниям знавших подноготную процесса, ни тот, ни другой к серьёзной работе спецслужбиста в то время и позднее, после дополнительного повышения квалификации, не подпускались. Как рассказывает тот же Юрий Швец, однокашник президента РФ по учёбе в спецзаведении, Путин показал себя профнепригодным как разведчик и мог рассчитывать лишь на небольшие продвижения по административной линии. Патрушев, однако, всё-таки добился некоторых успехов в карьере: в годы, когда В.В. при поддержке определённых кругов занимался поставками продовольствия в Санкт-Петербург и против него были выдвинуты обвинения в махинациях, Патрушев работал на высокой должности в министерстве безопасности целой республики Карелия.

Такие карьеры, когда специалиста близко не допускают к делу, которому учился, как в данном случае к разведывательной работе, всегда формируют фанатичную преданность персоны своей организации. Преданность ФСБ у Патрушева выразилась в предельно ястребиной позиции в отношении западного мира в целом.

Пометавшись с идеями сотрудничества с ближними и дальними странами уже будучи президентом, Владимир Владимирович оказался не в состоянии противостоять взглядам коллеги. Эго Путина с подросткового возраста не позволяло ему потерять лицо перед «пацанами». Как сладкая музыка звучали для героя слова: «Давай, Вова, давай!», подначивающие Вову на какое-нибудь мелкую пакость, из тех, о которых вспоминают знавшие детство Путина – безопасную для пакостника, но абсолютно мерзкую.

В то время, как В.В. перешёл на роботу в секретари к Собчаку, перешёл с чувством собственной профессиональной несостоятельности, вершиной которой оказалось директорство дома культуры в Дрездене, Патрушев так или иначе подвизался в структурах КГБ/ФСБ не на последних ролях. Это уже позже Путин узнал, что на своих должностях Патрушев чаще всего использовался в качестве специалиста «накрыть поляну», так назывались в советское время люди, специализирующиеся в коллективе на организации корпоративных посиделок. Возражать, спорить с авторитетом, в данном случае с Патрушевым – для этого надо обладать не только желанием, но и той самой силой характера. Особенно, когда имеешь дело с коллегой, вечно всё критикующим и всем недовольным.

Юрий Ковальчук

Юрий Ковальчук – близкий друг российского диктатора и просто миллиардер

Их два брата Ковальчуков. Путин близок с младшим, с Юрием. Труды по созданию дачного кооператива в советское время объединяли разных людей – и бывшего троечника юрфака, учившегося в университете по спортивной квоте, и настоящего учёного-физика, доктора наук советского разлива. Хотя, судя по выступлениям старшего из Ковальчуков Михаила, также физика, академика РАН, у братьев полная мешанина в головах – знание глубин теории полупроводников и термоядерного синтеза вполне уживается с вымыслами научно-популярных каналов российского ТВ, любимых образовательных каналов ростовских таксистов. Уживаются также с воспоминаниями о второй мировой войне папы Ковальчуков, имевшего допуск к секретным документам той эпохи, и с псевдотеорий о едином украино-русском народе. Очевидно, Украина для людей, отец которых был этническим украинцем, в принципе не может в том или ином виде не быть на видном месте в мировоззрении. Ну и конечно, бизнес от государства: деньги, деньги, деньги. Представить себе, что невежественный Путин не слушает велеречивые разглагольствования по какому бы то ни было вопросу своего друга настоящего доктора наук, бывшего заместителя самого нобелевского лауреата Алфёрова, не возможно. Пожалуй, вот кому, образно говоря, Путин бегает в ларёк за пивом – Юрию Ковальчуку. Несмотря на странные интеллектуальные выкрутасы братьев, Путин понимает размер интеллектуальной же пропасти между ним и его друзьями учёными-бизнесменами. Последних многие считают путинскими кукловодами, для подобной характеристики имеются серьёзные подозрения. Не зря во время пригожинского рейда к Москве президент РФ бежал на яхту Ковальчуков – за необходимыми советами и ненавязчивыми инструкциями.

ТВ

Занимательно отношение президента РФ к телевидению. Человек возраста Путина, не пользующийся в наше время интернетом и какими-либо гаджетами вообще, он смотрит, и много сморит, российское телевидение. По-видимому, президент России все свое свободное время посвящает просмотру каналов российского ТВ, он практически не пропускает пропагандистские шоу. И, разумеется, находится ещё и под их влиянием.

Следует добавить, что Владимир Владимирович вообще работает мало, он не проводит часы в служебном кабинете. Рассказывают, что, придя на какое-либо заседание, президент России присутствует там несколько минут, затем, со словами: «Ну вы тут сами дальше разбирайтесь» уходит. Рутина руководства государством ему не интересна. Он любит заниматься деньгами и «геополитикой».

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Глупость

То, что Путин – человек глупый, подозревали давно. А многие давно были в этом

уверены. Член Американского философского общества журналист Томас Фридман, публично заявивший о президенте России как о глупце, лишь выразил вслух идею, вполне существовавшую годы.

Судя по тому, что в некоторых последовавших выступлениях Путин чуть ли не через слово сдавленным голосом произносил в адрес Запада слово «недоумки», такая публичная характеристика интеллекта президента РФ не только не прошла незамеченной, но и сильно задела В.В.

Президент России, безусловно, умён.

«...Он уделил большое внимание раскрытию позитивных начал своего мирного плана», – легко, почти не подбирая слова, говорит Путин о своей встрече с Си Цзинпинем.

Простой россиянин, слушая эту слегка витиеватую фразу, может думать: «Какой умный у нас президент, как формулирует!» Возможно, оценивая подобные построения предложений на пресс-конференциях и официальных встречах, в том, что президент РФ умён, уверенны не только россияне. Однако в этой связи у того самого таксиста может возникнуть когнитивный диссонанс. С одной стороны президент умный, с другой не совсем. Этот таксист, фанат В.В., скучая в ожидании клиентов на привокзальной площади города Ростова-на-Дону, размышляет о том, что все объявленные цели «СВО» не просто не достигнуты, а обернулись полной противоположностью. Украина не разоружилась, а стала одной из самой милитаризированных стран на планете, «денацификация», а де-факто попытка лишить граждан Украины национальной идентичности, привела к сплочению нации на основе украинства, сотни тысяч украинцев, разбросанных по континентам, вспомнили о своих национальных корнях. Держава Украина, которую Путин пытался представить недогосударством, обрела невиданный авторитет в мире, НАТО вместо «собирания манаток» и отступления на рубежи конца 20 века, не просто расширилось, но приблизилось к границам России в масштабах, о которых не могли мечтать самые крайние антагонисты РФ. И главное – действия Путина поставили вопрос распада России в практическую и очень близкую плоскость. Что называется, для лидера государства наломать таких дров это надо было постараться.

Любой человек, если он не умственно отсталый, умён. Не зря когда-то Троцкий повторил слова Ленина: «Каждая кухарка сможет управлять государством».

А для злодейства большого ума не требуется: разрушать на порядок легче, чем созидать. Тем паче, если за тобой стоит сверхдержава. У В.В. под рукой было и есть огромное и мощное государство.

Не эрудиция, образование или способность просчитать ходы в шахматной партии являются критерием ума. Верный выбор приоритетов – вот, что отличает умного человека от глупого. Это универсальный правило.

Жизнь каждого индивидуума состоит из расстановки приоритетов. Любое решение и последовавшее действие есть действие по выбранному приоритету.

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Путин, будучи человеком вменяемым, все годы до 24 февраля 2022 года реально считал нападение гедонистического Запада на РФ вполне вероятным. Налицо факт неправильной расстановки приоритетов, явление, типичное для глупого человека.

В частности то, что после стольких лет руководства страной, а это занятие, требующее более чем предельной ответственности, системой со сложнейшей социально-экономической структурой, Путин не осознаёт и не придаёт значение такому понятию, как риск-менеджмент, заставляет по-другому взглянуть на интеллектуальный уровень этого человека. Анализ возможного развития событий при вторжении России в Украину при всей чудовищной аморальности планируемого следовало проводить в том числе и в первую очередь с учётом законов риск-менеджмента. Что или сделано не было, или было руководителем России проигнорировано. Очевидно, уровень компетентности Путина не соответствует не только его нынешнему статусу, но и любому статусу, выше упомянутого уровня директора дома культуры.

Разумеется, большинство публичных выступлений президента России тщательно готовятся спичрайтерами, советниками и целыми организациями типа Российского института стратегических исследований. Однако с годами Путин всё чаще показывает свой истинное лицо, своё реальное мировоззрение и, соответственно, уровень своего реального интеллекта.

Пассажи вроде высказываний о кастрациях, смене пола престарелыми людьми и подобном, напоминающие анекдоты сервантовского Санчо Панса на должности губернатора, или претензии к реальным персонам, жившим в другой эпохе, по другим моральным законам вкупе с недовольством изменениями границ государств периода после Второй мировой войны – подобных глупостей у Путина несть числа. Человек, находящийся на должности президента страны, не чувствующий рамок приличия, не понимающий уроков истории, не может считаться правильно расставляющим приоритеты. Он, безусловно, человек в принципе не умный. Хитрость, свойственная Путину, не является признаком ума.

...

Трусость, мстительность, вероломство, тщательно скрываемая слабость характера – это всё особенности, присущие нынешнему президенту России. Однако при составлении рейтинга самых сильных, самых главных качеств В.В. Путина нет интриги. Президент РФ чрезвычайно глупый человек, и это есть его определяющее качество.

Личность, поверхностно понимающая простые обстоятельства и совсем не понимающая суть вещей сложных, Путин, кажется, сумел-таки, своими действиями растратить колоссальный задел, созданный за столетия немецкими правителями России и умнейшими их советниками типа канцлера Безбородко (разумеется украинца). Похоже, нынешний президент РФ один из самых глупых лидеров империй за всю историческую эпоху.

Этот человек успешно ведёт свою страну к распаду и гибели – гибели так до конца и не состоявшегося цивилизационного проекта «русский мир».

Сергій Кримський, для «Главкома»