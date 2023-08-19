Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден

Діана Гасюк
glavcom.ua
Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден
Президент США Джо Байден
фото з відкритих джерел

Байден: «Ця агресія не обмежується лише Європою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни»

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не здатна досягти поставлених початкових цілей у своєму широкомасштабному вторгненні в Україну, і вже програла цю війну. Про це він заявив під час свого виступу після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, передає CNN.

«Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, яку вона визначила. Це неможливо...», - він відзначив.

Також Байден наголосив, що наслідки конфлікту між РФ та Україною мають вплив не тільки на Європу.

«Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?», - озвучив думку президент США.

«Ця агресія не обмежується лише Європою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни», - додав він.

Байден високо оцінив реакцію Токіо на широкомасштабну військову агресію Росії проти України.

Президент також наголосив, що Японія «продемонструвала сильне лідерство у рамках G7 і значно підтримала фінансово та гуманітарно Україну, а також надала підтримку в нелетальному військовому спорядженні».

Раніше повідомлялося, що цього тижня президент США Джо Байден прийме в Кемп-Девіді прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Саміт відбудеться у вирішальний для відносин трьох країн момент – «зараз чи ніколи». 

В останні місяці до об'єднання союзників спонукають ракетні загрози з боку КНДР і глибоке занепокоєння з приводу військового потенціалу та намірів Китаю. Але ці взаємні стурбованості існують десятиліттями, і внутрішня політика – особливо Сеула та Токіо – часто заважає трьом країнам успішно координувати стратегію. 

Водночас зміцнення тристоронньої співпраці пов'язане з ризиком подальшої ескалації у відносинах із Північною Кореєю, яка навряд чи відмовиться від ядерної зброї чи повернеться до переговорів. Такий спосіб створення коаліції також може спровокувати Китай та Росію, які критикують зусилля США щодо зміцнення альянсів у Європі та Азії.  Адже за останні сім місяців ці дві країни провели спільні військові навчання у Східно-Китайському та Японському морях.

Теги: росія Японія Китай військові навчання агресія політика військові навчання президент

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грозний, 1995 рік
Вбивають і брешуть. Російська влада завжди поводить себе однаково
30 липня, 16:00
Агентство Reuters виявило, що групи кібершпигунства, пов'язані з урядом Північної Кореї
Хакери зламали найбільшого російського виробника ракет – Reuters
7 серпня, 15:16
Щойно мобілізованим військовослужбовцям РФ видали екіпірування та зброю
ЗСУ з’ясували, кого окупанти почали кидати у штурмові підрозділи
28 липня, 07:51
Колишнього міністра Китаю Цінь Гана досі ніхто не бачив
Пекін активно замітає сліди. Що відомо про зниклого міністра закордонних справ
28 липня, 16:49
Площа пожежі складає 2,5 тис. кв. м
Потужна пожежа під Москвою: горить біля автоцентру Lada (відео)
4 серпня, 12:47
Денис Огарков визнаний винними у порушенні антидопінгових правил
Суд у Лозанні визнав винними двох російських спортсменів у вживанні допінгу
5 серпня, 10:28
Найбільша загроза, від якої гинуть українські військові, – це російські міни 
Як українські медики рятують військових: The New York Times пояснила підлість росіян
2 серпня, 12:36
БМПТ «Термінатор-2» знищено
Бійці СБУ ліквідували рідкісний екземпляр ворожої оборонки (відео)
12 серпня, 11:39
Підбитий «Оленегорський горняк» виведений з ладу на декілька місяців
Експерт розповів про причини і наслідки підбиття «Оленегорського горняка» у Новоросійську
17 серпня, 07:52

Події в Україні

На Хмельниччині пролунали вибухи
На Хмельниччині пролунали вибухи
В окупованому Криму пролунав потужний вибух
В окупованому Криму пролунав потужний вибух
Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден
Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Таврійський напрямок: ЗСУ назвали втрати ворога
Уряд Нідерландів оцінив час навчання пілотів на F-16
Уряд Нідерландів оцінив час навчання пілотів на F-16
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку
ЗСУ показали, як нищать ворожу техніку на Бахмутському напрямку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Зброя для України. До чого тут Китай?
18K
Макет тризуба для «Батьківщини-матері» розробив Ющенко: стали відомі деталі
16K
У Нижньому Новгороді невідомі розвісили прапор України навпроти будівлі ФСБ (фото)
15K
«Не хочуть нічого робити»: колишній президент Чехії розкритикував чоловіків-біженців з України
14K
Коли будете повертатись додому? Українські біженці у Польщі дали чесну відповідь
12K
Поставки російського зерна до однієї країни зросли на 5680%

Новини

19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коли буде перемога України у війні: Держдеп дав відповідь
Вчора, 07:40
ЗСУ зірвали спроби окупантів відновити втрачене положення у двох районах – Генштаб
Вчора, 06:45
Спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 18 серпня
Вчора, 05:30
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:29
Міноборони Великої Британії похвалило українських енергетиків за підготовку до зими
17 серпня, 15:10

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту