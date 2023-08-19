Наслідки війни РФ проти України «виходять далеко за межі Європи» – Байден

Байден: «Ця агресія не обмежується лише Європою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни»

Президент США Джо Байден заявив, що Росія не здатна досягти поставлених початкових цілей у своєму широкомасштабному вторгненні в Україну, і вже програла цю війну. Про це він заявив під час свого виступу після тристороннього саміту з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою та президентом Південної Кореї Юн Сук Йолем, передає CNN.

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«Росія вже програла. Вона не може досягти своєї початкової мети, яку вона визначила. Це неможливо...», - він відзначив.

Також Байден наголосив, що наслідки конфлікту між РФ та Україною мають вплив не тільки на Європу.

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«Уявіть, якби ми нічого не зробили. І було відразу зрозуміло... що ми в ситуації, коли це може статися будь-де. Якби ми зупинилися, який сигнал це надіслало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це надіслало б усьому світу?», - озвучив думку президент США.

«Ця агресія не обмежується лише Європою, такого вторгнення не було з часів Другої світової війни», - додав він.

Байден високо оцінив реакцію Токіо на широкомасштабну військову агресію Росії проти України.

Президент також наголосив, що Японія «продемонструвала сильне лідерство у рамках G7 і значно підтримала фінансово та гуманітарно Україну, а також надала підтримку в нелетальному військовому спорядженні».

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Раніше повідомлялося, що цього тижня президент США Джо Байден прийме в Кемп-Девіді прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіду та президента Південної Кореї Юн Сок Йоля. Саміт відбудеться у вирішальний для відносин трьох країн момент – «зараз чи ніколи».

В останні місяці до об'єднання союзників спонукають ракетні загрози з боку КНДР і глибоке занепокоєння з приводу військового потенціалу та намірів Китаю. Але ці взаємні стурбованості існують десятиліттями, і внутрішня політика – особливо Сеула та Токіо – часто заважає трьом країнам успішно координувати стратегію.

Водночас зміцнення тристоронньої співпраці пов'язане з ризиком подальшої ескалації у відносинах із Північною Кореєю, яка навряд чи відмовиться від ядерної зброї чи повернеться до переговорів. Такий спосіб створення коаліції також може спровокувати Китай та Росію, які критикують зусилля США щодо зміцнення альянсів у Європі та Азії. Адже за останні сім місяців ці дві країни провели спільні військові навчання у Східно-Китайському та Японському морях.