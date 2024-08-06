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Хто найбільше споживає енергії на душу населення: рейтинг країн

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Хто найбільше споживає енергії на душу населення: рейтинг країн
15 країн споживають найбільше енергії на душу населення
фото із відкритих джерел

Катар та Ісландія є лідерами зі споживання енергії на душу населення

Глобальне споживання енергії має регіональні відмінності через ступінь індустріалізації, кліматичні умови, щільність населення та доступ до природних ресурсів. Також це залежить від енергетичної політики та економічної діяльності тієї чи іншої держави. Про це пише Visual Capitalist.

На опублікованій інфографіці показано 15 держав із найбільшим споживанням енергії на душу населення в 2023 році. Також показано споживання на душу населення в кожному регіоні світу.

Згідно із новою інфографікою, Катар мав найвищий показник – 817 гігаджоулів (ГДж) (226 944,4 кіловат-години) на людину. Майже все споживання енергії в цій арабській країні забезпечується природним газом, запаси якого там дуже великі.

Хто найбільше споживає енергії на душу населення: рейтинг країн фото 1

Ісландія із її геотермальною енергією посіла друге місце. Такі північні держави зазвичай витрачають більше енергії для обігріву. 

«Країни зі спекотним або холодним кліматом, які також багаті певними енергетичними ресурсами, як-от Катар із його природним газом, або Ісландія, яка може похвалитись її геотермальною енергією, у 2023 році стали найбільшими споживачами електроенергії на душу населення», – пише Visual Capitalist.

Ці країни, як правило, споживають більше енергії для опалення або охолодження будинків і часто споживають більше енергії, оскільки витрати на електроенергію часто нижчі.

«Крім того, багато країн з найбільшим енергоспоживанням на душу населення мають досить мало населення. Так, Канада та Саудівська Аравія є єдиними країнами в першій десятці з населенням понад 10 мільйонів мешканців», – йдеться у публікації. 

 

Хто найбільше споживає енергії на душу населення: рейтинг країн фото 2

«Дивлячись на загальну картину, не дивно, що Північна Америка споживає найбільше енергії на людину – 240 ГДж на душу населення, що майже втричі перевищує середній світовий показник у 77 ГДж», – робить висновок видання. 

Показники Північної Америки відрізняються від таких регіонів, як Африка, яка споживає 14 ГДж на душу населення, або, навіть, Південна та Центральна Америка з 58 ГДж на душу населення. Також до лідерів споживання увійшла Росія, щоправда, посіла останнє, 15 місце, у рейтингу країн.

До речі, за даними Інституту енергетики, приблизно 750 мільйонів людей на нашій планеті, тобто кожен десятий, зовсім не мають доступу до електроенергії.

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Теги: рейтинг електроенергія опалення спека населення

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