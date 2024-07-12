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Відключення світла 13 липня: графіки від «Укренерго»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Відключення світла 13 липня: графіки від «Укренерго»
Обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби
фото: glavcom.ua

З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно

Завтра, 13 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, з 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

«Коли світло з’являється за графіком, споживайте ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 12 липня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. З 14:00 і до кінця доби обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку. 

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.

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Теги: електроенергія енергетика Укренерго

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