Відключення світла 13 липня: графіки від «Укренерго»

З 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно

Завтра, 13 липня, заходи обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом всієї доби. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Як зазначає пресслужба компанії, з 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

«Коли світло з’являється за графіком, споживайте ощадливо», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 12 липня обмеження споживання електроенергії діятимуть протягом усієї доби. З 14:00 і до кінця доби обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень.

Нагадаємо, що ситуація в українській енергосистемі поступово почне покращуватись наприкінці липня.

Раніше очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України. Наша країна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім державам транспортувати їх електрику.

Як повідомлялося, можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені. Це сталося через зростання внутрішнього споживання у спеку.

До слова, Державна інспекція енергетичного нагляду поглиблено перевірить застосування операторами системи розподілу графіків погодинних відключень та справедливого розподілу електроенергії в областях.