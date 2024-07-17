Греція ввела обмеження на роботу через аномальну спеку

З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельникам, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам

Стовпчик термометра у деяких частинах Греції підніметься до 42-43 градусів за Цельсієм

Уряд Греції наказав деяким компаніям не дозволяти своїм працівникам виконувати окремі роботи на відкритому повітрі в післяобідній час через спеку, від якої потерпає країна. Про це повідомляє Reuters.

З полудня і до 17:00 з вівторка по п'ятницю доведеться призупинити роботи, зокрема, будівельникам, постачальникам продуктів харчування та кур’єрам.

Очікують, що стовпчик термометра у деяких частинах Греції підніметься до 42-43 градусів за Цельсієм.

З червня у Греції неодноразово спостерігалися випадки, коли високі температури порушували повсякденну діяльність, а після найтеплішої за всю історію спостережень зими, яку вчені пов'язують з глобальною зміною клімату, спалахнули сотні лісових пожеж. Метеорологи кажуть, що температура не сильно знизиться до кінця липня.

Оскільки на більшій частині Греції дощів майже не буває, багато островів, які приваблюють мільйони туристів влітку, зіштовхнулися з проблемою нестачі води.

Нагадаємо, за даними Держпраці, для різних видів робіт допустимі показники температури є різними. Однак верхньою межею температури на постійних робочих місцях, зокрема, де працівник проводить більш ніж половину свого робочого часу або не менше двох годин поспіль – 28 градусів вище нуля.

Раніше у Греції з 1 липня 2024 року багато працівників, зайнятих у промисловості, роздрібній торгівлі, сільському господарстві та у сфері деяких видів послуг, працюватимуть шість днів на тиждень, якщо так вирішить їхній роботодавець. За шостий день їм виплачуватиметься надбавка в розмірі 40-115% від денної зарплати.