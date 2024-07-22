Кулеба назвав пʼять кроків для термінової допомоги енергетиці України

«Російські ракетні та дронові удари знищили чи пошкодили значну частину генеруючих потужностей, теплової генерації, гідроелектростанцій, об'єктів системи передачі електроенергії», – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у межах засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС назвав п’ять основних кроків для підтримки енергетики України. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Російські ракетні та дронові удари знищили чи пошкодили значну частину генеруючих потужностей, теплової генерації, гідроелектростанцій, об'єктів системи передачі електроенергії», – заявив міністр.

Дмитро Кулеба назвав пʼять пріоритетних кроків задля термінової допомоги українській енергосистемі.

«Наші зусилля зосереджені на п'яти напрямах. Перший – це посилення протиповітряної оборони. Другий – це швидкий ремонт та відновлення об'єктів генерації та розподілу. Третій – децентралізація енергосистеми, зокрема встановлення когенераційних установок. Четвертий – збільшення імпортних потужностей з ЄС із нинішніх 1,7 до 2,2 гВт. Пʼятий – залучення коштів та обладнання від партнерів», – зауважив міністр.

Глава МЗС України закликав європейських партнерів активізувати зусилля за цими пʼятьма напрямами роботи.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ситуація в енергетичній системі стане кращою вже найближчим часом. Це повʼязано з особливостями ремонтної кампанії на обʼєктах генерації.

Раніше радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко повідомив, що починаючи із 20 липня, ймовірно, ситуація в енергосистемі почне поліпшуватися, спаде спека і графіки відключень будуть м'якшими.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України схвалив стратегію розвитку розподіленої генерації на період до 2035 року, яка передбачає перегляд чинного підходу до розбудови енергосистеми.