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Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європу «підсмажить» африканський антициклон: низку країн чекають блекаути
Спека стане випробуванням для європейців
фото із відкритих джерел

Електромережі по всій Європі зіткнуться зі значними проблемами, оскільки найближчими днями температура підскочить до 40C

На Європу чекає африканський антициклон «Харон», який вдарить спекою по низці країн. Експерти очікують, що на півдні та у Східній Європі можуть відбутися блекаути. Тим часом оптові біржові ціни на електроенергію в Румунії, Сербії, Болгарії та Угорщині зросли за останні десять днів більш ніж утричі.

Найближчими днями Європу накриє африканський антициклон «Харон» і рекорди спеки в регіоні будуть побиті. Про це пише Montel із посиланням на засновника італійської служби прогнозування клімату Il Meteo Антоніо Сано.

«У Східній Європі спека буде ще інтенсивнішою: у Румунії оголошено національне помаранчеве попередження, у Бухаресті температура досягне 42 градусів за Цельсієм. Сербія, Болгарія, Угорщина, Україна, Молдова і весь Балканський півострів також потраплять під піки близькі до 40°C або навіть перевищать їх», – сказав Антоніо Сано.

Як зазначає Montel, спека вже призводить до різкого стрибка попиту на електроенергію та локальних блекаутів. Наприклад, у червні електромережі Албанії, Боснії та Герцеговини, Хорватії та Чорногорії постраждали через відключення двох ліній 400 кВ.

«Лісова пожежа в Північній Македонії змусила TSO Mepso відключити два силові інтерконектори минулої неділі, зупинивши роботу вугільної електростанції Bitola потужністю 690 МВт, що призвело до 30-денного надзвичайного стану», – пише Montel.

У вівторок Косово заявило про щоденний імпорт до 300 МВт-год вартістю 1 млн. євро через масове використання кондиціонерів у регіоні, повідомила енергокомпанія Kesco Montel. Споживання електроенергії в Чорногорії підскочило на 11% у річному обчисленні через безпрецедентну спеку в Південно-Східній Європі, повідомила вже компанія EPCG.

Результатом приходу спеки стали біржові ціни на електроенергію. У деяких країнах вони виросли більш ніж утричі. Так, наприклад, за даними EnergyLive, постачання на добу вперед у Румунії подорожчало майже до 245 євро за МВт-год, у Сербії – до 244 євро, у Болгарії – до 238 євро, а в Угорщині – до 237 євро.

Не оминула спека і Іспанію, і Італію. Іспанське метеоагентство Aemet випустило попередження про екстремальні температури, очікуючи, що на півдні та північному сході вони піднімуться до 44 градусів за Цельсієм.

Ділова столиця Італії Мілан постраждала від збоїв у роботі мережі, внаслідок чого деякі райони міста залишилися без електрики останніми тижнями, додали в Montel.

«Основні відключення електроенергії були у Мілані. Дистриб'ютором є A2A, і якщо вони не посилять мережі, проблема знову виникне, – сказав генеральний директор компанії з прогнозування енергоспоживання MycSolutions Коррадо Мікоцці. Зараз літо, і ці високі температури стали новою нормою».

Нагадаємо, Балкани, як і більша частина Європи, продовжують потерпати від тривалої спеки, що спричинила лісові пожежі. Унаслідок спеки вперше пересохло сербське озеро. На Балканах цього тижня температура різко стала вищою, а в більшості країн регіону, зокрема в Хорватії, Північній Македонії та Чорногорії очікують на температуру близько 39°C.

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Теги: електроенергія Європа відключення спека

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