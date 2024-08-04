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Коли повернуться відключення світла? Відповідь Міненерго

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Коли повернуться відключення світла? Відповідь Міненерго
Українців закликають економно споживати світло, особливо в пікові години
ілюстрація з відкритих джерел

Відомство пояснило, що дає можливість збалансувати енергосистему

Українці вже кілька днів живуть без відключень світла. Тим часом енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків. Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в етері телемарафону.

За словами посадовця, аномальна спека є одним із факторів збільшення споживання електроенергії. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це і відбувалося в Україні протягом липня. 

Але й досі споживання електроенергії для енергетиків лишається важливим фактором. Саме тому українців закликають економно споживати світло, зокрема, у пікові години – з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.

«Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо – споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять усе можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі», – наголосив Колісник.

Нагадаємо, що в неділю 4 серпня відключення світла в Україні не прогнозуються.

Також повідомлялося, що ситуація в українській енергосистемі буде покращуватися. Водночас потрібно зважати на загрозу нових ворожих обстрілів, заявив міністр енергетики Герман Галущенко

До слова, ДТЕК до жовтня планує повернути в роботу 60-70% генерації, яку вона втратила внаслідок російських масових обстрілів навесні цього року.

Крім того, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.

Читайте також: Відключення світла. Як зменшити їх тривалість
Теги: Міненерго електроенергія відключення світла

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