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Кінець металургії? Найбільше підприємство Росії масово розпродає активи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кінець металургії? Найбільше підприємство Росії масово розпродає активи
Металурги у Росії перебувають у важкій кризі через санкції та падіння експорту
фото:https://nlmk.com

Сума угоди від продажу металургійних заводів групи компаній НЛМК може становити 75-100 млрд рублів

Найбільша металургійна група в Росії – НЛМК, що випускала до війни понад 14 млн. сталі щорічно, виставила на продаж свої найбільші заводи на Уралі та в Калузькій області.  Про це повідомляє російське видання  «Ведомости» з посиланням на власні  джерела.

На продаж виставлені уральські майданчики, які виробляють 2 млн. тонн продукції на рік і займають майже 20% російського ринку арматури та металовиробів. За словами джерела у компанії, сума угоди може становити 75-100 млрд рублів. Можливими претендентами на покупку називають Промислово-металургійний холдинг (ПМХ) Євгенія Зубицького та «Новосталь-М» російського олігарха Івана Демченка.

Відомо, що група НЛМК, належить мільярдеру Володимиру Лісіну, в минулому найбагатшій людині Росії, Лісін, який втратив за рік війни третину статку, або близько 8 млрд доларів, за оцінкою Bloomberg, задумався про продаж активів після втрати експортних ринків і різкого скорочення продажів. У січні НЛМК вдалося вивезти за кордон 662,9 тисячі тонн сталі – на 21% менше, ніж того ж місяця роком раніше. 

Криза металургії

Сукупний експорт російської металургії скоротився на 23%, до 2,5 млн тонн, згідно зі статистикою аналітиків, які відстежують вивезення продукції за кордон.

Лідером падіння продажів стала «Сєвєрсталь», яка з червня перебуває під санкціями США разом зі своїм головним акціонером, мільярдером Олексієм Мордашовим. Компанія, яка володіє другим за потужністю в РФ металургійним комбінатом у Череповці, зіткнулася з падінням експорту в 5 разів, до 67,8 тисяч тонн.

Підприємства «Євразу» втратили від 10% до 30% експорту. Встояти перед санкціями з великих металургійних підприємств вдалося лише підприємству ММК (Магнітогорський меткомбінат): його експорт залишився практично на рівні минулого року – 176,5 тисяч тонн.

Зараз у Росії «нікуди подіти 30 млн тонн» сталевої продукції, вважають у Російському союзі промисловців та підприємців, тож металургійні заводи перебувають під загрозою скорочення виробництва та масових звільнень.

Нагадаємо, металургія – одна з ключових галузей російської промисловості, на яку припадає 18% промвиробництва та 8% національного ВВП. Тепер вона опинилася на межі переділу власності, якого не бачила  ще з 1990-х років.

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Теги: росія експорт олігархи металургія кордон втрати

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