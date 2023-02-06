США готують економічний «сюрприз» РФ на річницю вторгнення

Алюміній, що поставляється з Росії, становить близько 10% від загального обсягу імпорту США

РФ є другим за величиною виробником металу у світі

Уже цього тижня США готуються запровадити 200% мито на алюміній російського виробництва, щоб чинити тиск на РФ через наближення річниці вторгнення в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що цей крок розглядався протягом кількох місяців. США також націлені на російський метал, тому що РФ демпінгує алюміній на американському ринку та завдає шкоди місцевим компаніям.

Bloomberg повідомляє, що такі великі тарифи фактично припинять імпорт металу з Росії до США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

РФ є другим за величиною виробником металу у світі, а алюміній, що поставляється з Росії, традиційно становить близько 10% від загального обсягу імпорту США.

Нагадаємо, за клопотанням Офісу генерального прокурора в Україні арештовано 32 млн грн найбільшого виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію, власником якого є підсанкційний російський олігарх Олега Дерипаска.

Раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає повну заборону на російський алюміній у відповідь на ескалацію Росією війни в Україні.