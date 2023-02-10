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Україна може замістити російські товари в секторах машинобудування, металургії, хімії, харчів і деревообробки – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна може замістити російські товари в секторах машинобудування, металургії, хімії, харчів і деревообробки – експерт
Ігор Гужва, голова правління центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine
фото з відкритих джерел

«Перед Україною постає виклик подолати імпортну залежність від Росії та Білорусі»

Українські виробники зберігають потужний виробничо-експортний потенціал, щоб замінити російські товари на ринках країн Заходу за низкою галузей промисловості

Про це розповів голова правління центру розвитку ринкової економіки CMD-Ukraine Ігор Гужва в ході парламентських слухань на тему заміщення українськими товарами імпорту з росії та білорусі.

За його словами, до таких галузей відносяться машинобудування (турбіни, залізничні і трамвайні пасажирські вагони), металургія (чавун, феросплави, напівфабрикати з вуглецевої сталі), харчова промисловість (соняшникова та ріпакова олія, соєві боби, шоколад, горілка), хімічна продукція (азотні добрива, мийні засоби, пральні порошки, полімери), деревообробка (MDF, ДСП, OSB, фанера, меблі).

«Перед Україною постає виклик подолати імпортну залежність від Росії та Білорусі, у першу чергу, в енергетичній галузі. Поряд з цим важливо відмовитись від імпорту паливних ТВЕЛ з РФ для українських АЕС. Також значну частку в імпорті з росії мали низка первинних полімерів, синтетичний каучук, кольорові метали і вироби з них (нікель, алюміній, титан), деякі вироби з вуглецевої сталі і чорних металів, целюлоза, сірка», – розповів Гужва.

За його словами, однією з проблем є відсутність санкцій по відношенню до білорусі, аналогічних тим що введені по відношенню до росії.

Україна ввела торговельне ембарго з РФ, заборонивши як імпорт (постанова Кабміну №426 від квітня 2022 року) так і експорт (постанова Кабміну №1076 від вересня 2022 року).

Водночас по відношенню до білорусі досі не застосовано жодних аналогічних заходів. Державна митна служба фіксує проникнення до України продукції білоруського виробництва після початку широкомасштабного вторгнення.

«Україна продовжує покладатися на імпорт низки різноманітних хімічних та мінеральних добрив з білорусі, а також ряду вантажних автомобілів, автобусів, тракторів, MDF, фанери, листового скла», – розповів Гужва.

За його словами, доцільним буде визначити, чи є необхідним запровадження торгового ембарго проти білорусі. Також експерт зауважує на необхідності посилення контролю за проникненням російських товарів з третіх країн.

Теги: Ігор Гужва Україна металургія промисловість машинобудування імпорт ембарго експорт

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