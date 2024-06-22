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Направлення на ВЛК, рекрутинг і не тільки: які нові функції з’являться у «Резерв+»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Направлення на ВЛК, рекрутинг і не тільки: які нові функції з’являться у «Резерв+»
Міноборони планує запровадити онлайн-рекрутинг у застосунку «Резерв+»
фото: tsn.ua

Військовозобов'язані зможуть отримати електронне направлення на проходження медкомісії

У мобільному застосунку «Резерв+» скоро з’являться нові функції, як-от електронне направлення на проходження ВЛК, а також онлайн-рекрутинг. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю nv.ua.

«Ми вже розробили функціонал, який дозволяє дистанційно виправити дані, не здійснюючи візиту до ТЦК та СП… Це людський фактор, коли оператор ТЦК та СП може помилитися, але завдяки тому, що людина бачить по собі статус в «Резерв+», ми можемо ці помилки швидко виправляти без фізичного візиту до ТЦК та СП – завдяки взаємодії різних реєстрів», – зазначила посадовиця.

Також, за її словами, планується запровадити онлайн-рекрутинг, «щоб людина могла подавати своє резюме через додаток до тієї військової частини, яка безпосередньо її цікавить, працювати з тим командиром, з яким вона відчуває себе максимально впевненою та ефективною».

Крім того, в «Резерв+» хочуть зробити навчання для військовозобов'язаних.

«Хочемо тут додати всю необхідну інформацію, яка стане в нагоді людині, аби підготуватися до служби в лавах наших військ. Там будуть відеоуроки, тести, потім сертифікати», – розповіла Черногоренко.

До того у військовозобов'язаних буде можливість отримати електронне направлення на проходження ВЛК.

«Людина, яка завантажила собі «Резерв+», може за своїм бажанням у застосунку згенерувати це електронне направлення. Воно згенерується автоматично, і військово-лікарську комісію можна буде спокійно пройти без додаткового візиту до ТЦК», – пояснила Черногоренко.

Вона зазначила, що про конкретні дати запровадження електронного направлення буде повідомлено після аналізу та проведення консультацій з МОЗ та Генштабом.

Нагадаємо, що наразі у Міністерстві оборони не працюють над впровадженням електронних повісток, адже для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство.

До слова, QR-код у мобільному застосунку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України.

Читайте також: Із 18 червня у додатку «Резерв+» почне діяти QR-код: що потрібно знати
Теги: Міноборони війна мобілізація військовозобов'язаний

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