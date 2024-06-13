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Буданов прокоментував нанесення ударів по Росії західною зброєю

Катерина Іванова
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Буданов прокоментував нанесення ударів по Росії західною зброєю
Буданов: Російська армія вже відчуває ці удари і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист
фото: Українська правда

Очільник ГУР: Удари по території держави-агресора обов’язково матимуть свій ефект

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов підтвердив, що українські Сили оборони уже завдають ударів західною зброєю по території Російської Федерації. Про це він сказав в інтерв’ю для українських медіа.

За його словами, російська армія вже відчуває ці удари і не має часу для того, щоб готувати якийсь захист. «Вони (удари західною зброєю - ред.) вже відчуваються... що ж готуватись. Як-то кажуть, пізно пити «боржомі», – сказав Буданов.

Керівник ГУР запевнив, що удари по ворожій території обов’язково будуть мати свій ефект.

«Це точно полегшить ситуацію... Не менше, не більше», – прокоментував він.

Нагадаємо, український військовий літак уперше вразив ціль на території Росії. Про це Sky News повідомило джерело в ЗСУ. За даними джерел, поцілити вдалося в «російський командний вузол» у районі Білгорода. Трапилося це в неділю, 9 червня.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

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Теги: Міноборони армія Кирило Буданов

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