Суд ЄС покарав Угорщину штрафом €200 млн: Орбан обурений

Угорщина не виконувала рішення, яке винесли вищі судді Євросоюзу від 2020 року

Верховний суд ЄС зобов’язав Угорщину сплатити разовий штраф обсягом €200 млн та пеню у розмірі €1 млн за кожен день зволікання у зв’язку з невиконанням рішення Суд щодо притулку та видворення осіб, які нелегально перебувають у країні. Про це повідомляє агенція Reuters та The Independent.

У пресрелізі Суду ЄС йдеться про те, що Угорщина не виконувала рішення, яке винесли вищі судді Євросоюзу, від 2020 року.

«Це невиконання, яке полягає у навмисному ухиленні від застосування спільної політики ЄС в цілому, є безпрецедентним і надзвичайно серйозним порушенням права ЄС», – додали у повідомленні.

Будапешт, який раніше відмовився виконувати рішення суду 2020 року, також буде змушений сплатити щоденну пеню у розмірі €1 млн ($1,08 млн), доки угорський уряд повністю не запровадить відповідні заходи.

У виданні нагадали, що антиімміграційний суд Угорщини жорстко поставився до людей, які прибувають до країни з того часу, як в 2015 році в Європу в'їхало понад 1 млн осіб, більшість з яких шукали порятунку через війну в Сирії.

«Справа стосується змін, які Угорщина внесла до своєї системи надання притулку після кризи, коли близько 400 тис. людей пройшли через Угорщину на шляху до Західної Європи. Угорщина побудувала паркани з колючим дротом на своїх південних кордонах з Сербією і Хорватією, а також декілька транзитних зон для утримання шукачів притулку на кордоні з Сербією. Згодом ці транзитні зони були закриті», – зауважили у матеріалі.

Зазначається, що такі заходи були частиною суворішою антиімміграційної політики прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та останньої мінімізації системи надання притулку в Угорщині.

Своєю чергою Віктор Орбан назвав рішення Суду ЄС «обурливим і неприйнятним». За його словами, таким чином Будапешт покарали за захист кордонів Європейського Союзу.

«Складається враження, що нелегальні мігранти для брюссельських бюрократів важливіші, ніж власні європейські громадяни», – заявив він на своїй сторінці у соцмережі X.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та заявив, що не блокуватиме рішення Альянсу щодо України. Про це він сказав на пресконференції з генсеком НАТО у Будапешті. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що Угорщина не братиме участі в цих зусиллях НАТО, і Столтенберг «прийняв цю позицію».

До слова, занепокоєння в позиції угорської влади стосовно Північноатлантичного Альянсу призвели до того, що в НАТО обмежили обмін інформацією, зокрема й розвідувальною, з Угорщиною. Про це повідомив проєкт журналістських розслідувань VSquare з посиланням на посадовця НАТО в Брюсселі.