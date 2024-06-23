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Окупанти перейшли у наступ на Торецькому напрямку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Окупанти перейшли у наступ на Торецькому напрямку
Напруженою є також ситуація і на Покровському напрямку
фото з відкритих джерел

Ворог підтримує активні бойові дії ще й авіацією, яка завдає ударів КАБами

Нещодавно російська війська розпочали активні бойові дії на напрямку Горлівка-Торецьк та тиснуть на позиції ЗСУ. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 23 червня.

За даними Волошина, протягом минулої доби ворог здійснив 15 атак. Сили оборони відбили їх.

«Останнім часом на цьому напрямку розпочалися активні бойові дії. Зокрема, ворог підтримує свої активні бойові дії ще й авіацією, яка завдає ударів КАБами на напрямку Горлівка-Торецьк. Минулої доби там ворог був активний – це 15 ворожих атак, які силами наших оборонців були відбиті. Зокрема, по Нью-Йорку та Торецьку ворог застосовував авіацію», – розповів Волошин.

Окупанти перейшли у наступ на Торецькому напрямку фото 1

Він додав, що напруженою є також ситуація і на Покровському напрямку. Це райони населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Карлівка, Невельске, Сокіл, Євгенівка, Новоселівка 1 та Новопокровськ.

«Там противник намагався витісняти наші підрозділи, однак Сили оборони давали адекватну відсіч ворогу. Ворог задіював усі наявні засоби вогневого ураження. Це й авіація й артилерія, й озброєння бойових машин, БПЛА, FPV-дрони», – зазначив Волошин.

Нагадаємо, Сили оборони можуть перейти до контрнаступальних дій наприкінці літа – на початку осені. 

Також деякі російські підрозділи, які наступали на Вовчанськ на Харківщині, виводять на доукомплектування через втрату боєздатності.

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Теги: авіація Горлівка Торецьк озброєння ворог наступ

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