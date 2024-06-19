Перетин кордону за допомогою «Резерв+»: ДПСУ повідомила про зміни в законодавстві

Прикордонники радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону в військово-облікових документах в електронній формі

На кордоні можуть здійснювати перевірку інформації з військово-облікових документів через систему «Оберіг»

Відтепер QR-код у мобільному додатку «Резерв+» став чинним військово-обліковим документом для пред’явлення на кордоні під час виїзду з України. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

За його словами, в пунктах пропуску на кордоні, як і раніше, перевірятимуть наявність необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону.

«Це стосується й наявності у військово-облікових документах у паперовій чи електронній формі інформації з зазначенням підстав про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я. Нагадаємо, з 18 травня це є додатковою умовою перетину кордону окремих категорій громадян», – йдеться в коментарі речника Держприкордонслужби.

При цьому Демченко наголосив, що прикордонники наполегливо радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону, зокрема і в військово-облікових документах в електронній формі.

Речник також попередив, що у разі необхідності на кордоні будуть здійснювати перевірку інформації з військово-облікових документів через систему «Оберіг»: якщо буде виявлено невідповідність даних, прикордонники мають право відмовити громадянину у перетині кордону на виїзд з України.

Раніше прикордонники не враховували застосунок «Резерв+» при перетині кордону військовозобов'язаними, а перевіряли паперовий військовий квиток із відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.

Нагадаємо, Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

До слова, електронні повістки не надходитимуть до мобільного застосунку «Резерв+». Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Наразі не існує такого поняття, як електронна повістка. Законодавчо принципи оповіщення громадян не змінювалися – повістка може бути вручена лише особисто і під підпис, як і раніше», – пояснив він.