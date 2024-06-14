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Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Міноборони повідомило, яким способом надсилатимуть повістки з 16 липня
«Якщо людини не було фізично на місці і повістка повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», – пояснив речник Міноборони
фото з відкритих джерел

Речник Міноборони уточнив новий алгоритм вручення повісток

Після 16 липня повістки в Україні будуть надсилати звичайною поштою – після того, як спливе встановлений законом строк у 60 днів на уточнення військово-облікових даних. Про це в ефірі «1+1» повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

«Поштою рекомендованим листом дійсно будуть надсилатися повістки після 16 липня. Наразі повістка вважається врученою, якщо людина підписалася особисто – тоді так», – сказав він.

Лазуткін також уточнив алгоритм вручення повісток поштою після 16 липня.

«Приходить рекомендований лист, людина або під підпис отримує, або відмовляється знову ж таки під підпис, або вона повертається і таким чином знову ж таки вважається, що вона була доправлена... Якщо людини не було фізично на місці і (повістка - ред.) повертається, то тоді запускається механізм адміністративного правопорушення», – пояснив речник Міноборони.

Раніше Лазуткін повідомив, що оновлення облікових даних через застосунок «Резерв+», означає виконання норми закону, яка набула чинності з 18 травня. Водночас представники ТЦК все одно можуть вручити повістку на вулиці. 

Як повідомлялося, Кабмін затвердив новий порядок вручення повісток.

Нагадаємо, у рекрутингових центрах не видають повістки. Під час розмови з фахівцем можна порадитись й дізнатись, які наразі вакансії потребують ті, чи інші підрозділи. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

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Теги: застосунок повістка закон Міноборони Кабмін

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