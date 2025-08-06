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Кошти передадуть Україні. Латвія виставила на аукціон «Будинок Москви»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Кошти передадуть Україні. Латвія виставила на аукціон «Будинок Москви»
У 2024 році Сейм Латвії остаточно ухвалив законопроєкт про конфіскацію об’єкта
фото з відкритих джерел

Стартову ціну обʼєкта встановлено на рівні 2,142 млн євро

Держагентство Valsts nekustamie īpašumi, яке управляє державною нерухомістю у Латвії, вп’яте оголосило аукціон з продажу «Будинку Москви». Виручені кошти планують передати Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Новий раунд торгів розпочнеться у п’ятницю, 8 серпня, і триватиме до 8 вересня 2025 року, 13:00. Стартову ціну обʼєкта встановлено на рівні 2,142 млн євро з мінімальним кроком підвищення в 10 тис. євро. Така ж ціна була й під час попереднього аукціону у лютому 2025 року.

«Будинок Москви» перебував у власності департаменту міського майна Москви, тобто напряму підпорядковувався владі Російської Федерації. У січні 2024 року Сейм Латвії остаточно ухвалив законопроєкт про конфіскацію об’єкта.

Підставою для націоналізації стала загроза безпеці Латвії, а також ознаки ворожої діяльності на користь РФ, яку виявила Служба державної безпеки Латвії. За її даними, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, приміщення Будинку Москви продовжували здаватися в оренду особам, які публічно підтримували агресивну політику Кремля.

У березні 2024 року було ухвалене рішення про його продаж разом із земельною ділянкою, на якій він розташований. Одна з ключових цілей продажу – надання фінансової підтримки Україні. Влада Латвії вже анонсувала, що після успішного проведення аукціону буде ініційовано внесення змін до закону про підтримку жителів України, аби передати кошти, отримані з реалізації об’єкта, на відповідні потреби.

Перший аукціон відбувся ще в серпні 2024 року, однак, як і припускали в компанії з нерухомості Latio, об’єкт не вдалося продати з першої спроби. З огляду на складну політичну історію та ціну лота, було організовано кілька повторних аукціонів, і нинішній – вже п’ятий за рахунком.

Нагадаємо, парламент Латвії вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни.

До слова, 21 та 22 грудня 2023 року Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Будинок Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.

Теги: Латвія аукціон

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