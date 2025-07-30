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В яких країнах Європи багатіють найшвидше: рейтинг UBS

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В яких країнах Європи багатіють найшвидше: рейтинг UBS
Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік
фото з відкритих джерел

У період з 2023 до 2024 року медіанний статок на одну дорослу людину зріс у переважній більшості європейських країн

Згідно з новим звітом транснаціонального інвестиційного банку UBS «Глобальне багатство 2025», Угорщина продемонструвала найбільший стрибок добробуту громадян в Європі за останній рік. За нею слідують Литва та Швеція. Водночас, у Туреччині зафіксовано значне зниження на 20,9%, повідомляє «Главком».

За даними звіту, у період з 2023 до 2024 року медіанний статок на одну дорослу людину зріс у переважній більшості європейських країн.

Угорщина показала найвище реальне зростання медіанного багатства на дорослу особу – на 18,6%.
Значне зростання понад 15% зафіксовано також у Литві (16,9%), Швеції (15,3%), Італії та Латвії (по 15%).
Серед країн-членів ЄС, країн-кандидатів, членів ЄАВТ та Великої Британії лише у Туреччині та Бельгії спостерігалося зниження медіанного добробуту на одного дорослого. Туреччина виділяється різким падінням на 20,9%, тоді як у Бельгії зафіксовано помірніше падіння на 5,6%.

Серед п'яти найбільших економік Європи, Італія показала найвище реальне зростання добробуту на дорослу людину – 15%. Найнижчий показник мала Велика Британія – 5,3%. Франція (10,3%), Німеччина (9,5%) та Іспанія (9%) розташувалися між ними.

За межами Європи значне зростання у 2024 році спостерігалося у Південній Кореї (13,9%), Австралії (10,7%), Канаді (9,6%) та Японії (8,6%). Зростання в США було невеликим – 2,3%. У Китаї та росії було зафіксовано помітне зниження на 6,3% та 8,2% відповідно.

Якщо розглядати середню зміну добробуту, а не медіанну, то зниження торкнулося більшої кількості країн. У Туреччині (-14,6%) та Бельгії (-0,3%) середні показники знизилися, порівняно з медіанними значеннями. У Люксембурзі (-1,3%), Естонії (-2,3%), Франції (-1,8%) та Великій Британії (-3,6%) також було зафіксовано зниження.

Зміни у 2020-2024 рр

Реальні зміни рівня добробуту з розрахунку на одну дорослу людину з початку 2020 року до кінця 2024 року виявляють довгострокові тенденції. Австрія стала головним відхиленням від норми: медіанний добробут на дорослу людину тут впав на 18%. За нею слідують Нідерланди (-2,3%) та Естонія (-0,1%).

У Європі найвищий приріст зафіксований на Кіпрі – 43,9%, за ним йдуть Данія, Латвія та Литва – кожна з приростом понад 30%. Зростання реального медіанного добробуту на дорослу людину також перевищило 25% на Мальті, у Словенії, Норвегії, Болгарії та Португалії.

Найбільше зростання серед п'яти провідних економік Європи спостерігалося у Німеччині – на 20,1%. Найнижчий показник зафіксовано в Італії – 4,7%. Сильне зростання показали Іспанія (17,8%) та Велика Британія (16,3%), тоді як Франція продемонструвала помірніше зростання – 10,5%.

Найбільші неєвропейські країни повідомили про значне зростання, причому лідирують США (45,8%), за ними йде Південна Корея (31%).

У середніх показниках картина повністю змінюється. У декількох країнах спостерігалося зниження рівня добробуту однієї дорослої людини. Кіпр, де було зафіксовано найвище зростання медіанного добробуту, виявився серед аутсайдерів: середній добробут на одного дорослого знизився на -24,9%.

Інші значні падіння відбулися в Австрії (-13,1%), Мальті (-11,3%), Естонії (-10,6%), Італії (-9,4%) та Ірландії (-7,8%). Швейцарія, Люксембург, Нідерланди, Бельгія, Румунія та Словаччина також зафіксували порівняно помірне зниження.

Вплив інфляції та інші чинники

«Скорочення реального середнього добробуту на дорослу людину в цей період було зумовлене головним чином високою інфляцією у відповідних країнах, особливо в Австрії, Бельгії та Нідерландах, а також в Італії, хоча й трохи меншою мірою», – наголошується в доповіді.

Зростання чисельності дорослого населення стало ще одним чинником, який сприяв цьому, насамперед у Нідерландах і, меншою мірою, у Швейцарії. У випадку Швейцарії основним чинником стало знецінення валюти, за яким була інфляція.

Розбіжності у показниках

У низці країн спостерігаються разючі розбіжності, де показники середнього та медіанного рівня добробуту на дорослу людину істотно відрізняються. Наприклад, у Швейцарії злегка негативне зростання середнього добробуту на дорослу людину можна порівняти з 14%-вим зростанням медіанного добробуту на дорослу людину.

Раніше ми писали, що Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 13532, який передбачає підтримку сімей з дітьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на картку законопроєкту.

Як зазначається, Мінсоцполітики пропонує встановити допологову допомогу вагітним жінкам, які не застраховані в системі соціально страхування, на рівні 7 тис. грн щомісяця на одну дитину. Одноразова виплата при народженні дитини становитиме 50 тис. грн.

Теги: Люксембург Нідерланди Естонія Франція Словаччина Південна Корея Німеччина інфляція Австрія Бельгія Румунія Литва Велика Британія Угорщина Іспанія Данія Латвія рейтинг Італія Туреччина

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