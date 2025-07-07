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РФ готує передумови для військового вторгнення у країни Балтії – ЦПД

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ готує передумови для військового вторгнення у країни Балтії – ЦПД
Російська пропаганда готує інформаційний фундамент для пояснення необхідності військового вторгнення у країни Балтії
колаж: 24 канал

Після початку повномасштабної агресії Росії проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа

Російська пропаганда готує інформаційний фундамент для військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітичний звіт «Вплив російської пропаганди в країнах Балтії» Центра протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

Зазначається, що після початку повномасштабної агресії Росії проти України країни Балтії суттєво обмежили російські державні медіа, тому російські пропагандисти діють у соцмережах. Зокрема, Facebook, Telegram, TikTok та мережі X. Для виявлення проросійських наративів та методів поширення пропаганди Центр проаналізував діяльність шести Facebook-сторінок з авдиторією майже 123 тис, підписників, дев'яти Telegram-каналів (78 тис. читачів), 12 акаунтів у TikTok (162 тис.) та 15 акаунтів у мережі Х (211 400).

Ключовим наративом російської пропаганди в країнах Балтії стали твердження, нібито ЄС і НАТО готуються до війни з Росією, а Москва «лише діє у відповідь на загрозу». Також систематично експлуатується тема «дискримінації російськомовного населення». Серед інших поширених тез пропаганди – твердження, що допомога Україні нібито є помилкою, яка шкодить громадянам країн Балтії, а також популяризація СРСР.

«Зараз російська пропаганда готує інформаційний фундамент для пояснення необхідності військового вторгнення у країни Балтії з метою нібито захисту російськомовних», – зазначають у ЦПД.

На думку експертів ЦПД, поширення цих наративів свідчить про потенційне існування планів вторгнення до Литви, Латвії та Естонії протягом наступних чотирьох-шести років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може окупувати Латвію та частину Литви за 10 днів. На думку військових, фронтальна атака Росії на східний фланг Альянсу в найближчі три роки – це один із найнебезпечніших і найімовірніших сценаріїв для країн Балтії. При цьому ключову роль в обороні Литви, Латвії та Естонії, ймовірно, відіграватимуть збройні сили Німеччини.

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Теги: Балтія наступ росія війна Центр протидії дезінформації Литва Латвія Естонія

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