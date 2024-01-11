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Латвія хоче націоналізувати «Будинок Москви» через загрозу нацбезпеці

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Латвія хоче націоналізувати «Будинок Москви» через загрозу нацбезпеці
Подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд
фото: Delfi

За відповідне рішення проголосували 70 депутатів латвійського парламенту

Парламент Латвії сьогодні, 11 січня, вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни. Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд. Не виключено, що об'єкт нерухомості буде продано на аукціоні.

За відповідне рішення проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, уникли участі в голосуванні дев’ять депутатів.

Розгляд законопроєкту ініціювала комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.

Законодавці пояснили, що під прикриттям культурних заходів та освіти за інтересами в «Будинку Москви» відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

«Ліквідація «Будинку Москви», який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії», – заявили депутати.

Права володіння на «Будинок Москви» закріплені за Департаментом власності міста Москви.

Нагадаємо, 21 та 22 грудня 2023 року Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Будинок Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.

Як повідомлялося, 21 грудня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроєкт про передачу будівлі «Будинку Москви» у власність держави.

Теги: росія Латвія депутат парламент

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