Латвія хоче націоналізувати «Будинок Москви» через загрозу нацбезпеці

За відповідне рішення проголосували 70 депутатів латвійського парламенту

Парламент Латвії сьогодні, 11 січня, вирішив націоналізувати «Будинок Москви», який розташований у Ризі. У ньому проводилися заходи, які загрожували нацбезпеці країни. Про це повідомляє Delfi.

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Зазначається, що подальшу долю будівлі до 31 березня визначить уряд. Не виключено, що об'єкт нерухомості буде продано на аукціоні.

За відповідне рішення проголосували 70 депутатів, проти були 11 депутатів, уникли участі в голосуванні дев’ять депутатів.

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Розгляд законопроєкту ініціювала комісія Сейму з національної безпеки, очолювана депутатом Айнаром Латковскісом.

Законодавці пояснили, що під прикриттям культурних заходів та освіти за інтересами в «Будинку Москви» відбувалися політичні заходи, що загрожують національній безпеці.

«Ліквідація «Будинку Москви», який є символом російської політики щодо співвітчизників, усуне загрозу нацбезпеці та державності Латвії», – заявили депутати.

Права володіння на «Будинок Москви» закріплені за Департаментом власності міста Москви.

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Нагадаємо, 21 та 22 грудня 2023 року Служба державної безпеки Латвії провела обшуки у культурно-діловому центрі «Будинок Москви» в Ризі в рамках кримінальної справи про порушення санкцій Євросоюзу.

Як повідомлялося, 21 грудня Сейм Латвії ухвалив у першому читанні законопроєкт про передачу будівлі «Будинку Москви» у власність держави.