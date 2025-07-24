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Латвія відмовилася давати візу президенту Міжнародної шахової федерації з Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Латвія відмовилася давати візу президенту Міжнародної шахової федерації з Росії
Дворкович очолює ФІДЕ з 2018 року

Латвія поінформувала про своє рішення країни, які раніше видали Дворковичу Шенгенську візу

Латвія не видала візу для в'їзду до країни президенту Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ) росіянину Аркадію Дворковичу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Латвії.

Латвія поінформувала про своє рішення країни, які раніше видали Дворковичу Шенгенську візу.

53-річний Аркадій Дворкович раніше обіймав посади помічника президента Росії та заступника прем'єр-міністра РФ. Він очолює ФІДЕ з 2018 року.

Як повідомлялося, у російських ЗМІ та соцмережах поширюється інформація, що захисники України знищили титулованого російського спортсмена Сергія Павлика.

Сергій Павлик народився 5 квітня 1987 року.

Він був 10-тиразовим чемпіоном Росії з боротьби куреш, дворазовим чемпіоном світу, дворазовим чемпіон з боротьбі на поясах на літній універсіаді 2013 року.

Нагороджений Почесною грамотою президента Росіїї за визначні спортивні досягнення.

Нагадаємо, депутат Держдуми РФ Фетісов істерично відреагував на рішення організаторів Вільнюського марафону щодо участі російських спортсменів.

Вільнюський марафон раніше оголосив, що результати російських та білоруських спортсменів не будуть визнані, у разу здобуття ними призових місць.

«Вакханалія продовжується. Рішення Вільнюського марафону – це вже повне знущання з наших спортсменів. Брати участь у таких змаганнях і на таких умовах – не поважати себе», – заявив Фетисов.

Вільнюський марафон має відбутися 14 вересня.

Теги: шахи Латвія росія спорт

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