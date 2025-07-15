Президент провів зустріч з прем’єр-міністеркою Латвії

Зеленський: Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет

Сьогодні, 15 липня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Латвії Евікою Сілінею. Про це глава держави повідомив у своїх соцмережах, передає «Главком».

«Дуже символічно, що ця зустріч відбулася саме в День Української Державності. Дякую за цей жест, знак солідарності з нашим народом», – наголосив президент.

Зеленський з Сілінею обговорили оборонну підтримку для українських воїнів та її фінансування за допомогою європейських інструментів, зокрема в межах SAFE. Зокрема, дрони, євроінтеграцію та відкриття переговорних кластерів.

«Вдячний народу та уряду Латвії за вагому допомогу й новий оборонний пакет. Це хороше посилення нашої армії. Дякую за лідерство й готовність виділяти навіть більше ніж 0,25 % ВВП на підтримку України», – йдеться у повідомленні.

Раніше, Латвія відправила Україні нову партію бойових дронів.