Головна Світ Політика
search button user button menu button

50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
Байба Браже: «США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше»
фото з відкритих джерел

Браже: Росія все ще здатна воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на Москву

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на російського диктатора Володимира Путіна та запровадити вторинні санкції проти Росії раніше, ніж через 50 днів. Про це, як пише Politico, Браже заявила в кулуарах Аспенського безпекового форуму в Колорадо (США), передає «Главком».

Посадовиця наголосила, що Трампу не слід чекати 50 днів, аби запровадити вторинні санкції проти Росії. Затягування лише дає Путіну час продовжувати військову агресію проти України.

За словами Браже, Росія все ще здатна продовжувати воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на Москву, аби спробувати змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій може стати одним зі способів зробити це.

«США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше», – додала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО. Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Водночас Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів. 

Читайте також:

Теги: путін Дональд Трамп Латвія війна росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самогубство російського міністра Старовойта: що насправді відбувається у Кремлі
Самогубство російського міністра Старовойта: що насправді відбувається у Кремлі
10 липня, 09:30
Ескалація стосунків РФ – Азербайджан. Розвалюється імперія, але не Росія
Ескалація стосунків РФ – Азербайджан. Розвалюється імперія, але не Росія
2 липня, 08:39
Трамп відреагував на похвалу Путіна
Трамп відреагував на похвалу Путіна
28 червня, 04:35
Під час виборчої кампанії президент США Дональд Трамп заявляв, що закінчить російсько-українську війну за 24 год
Трамп пояснив, чому не закінчив війну в Україні за 24 год
25 червня, 17:50
Володимир Зеленський прибув до Гааги на саміт НАТО
Немає жодних ознак того, що Путін хоче зупинити цю війну – Зеленський
24 червня, 19:17
Розповідь Путіна про своїх онуку і доньку може бути лестощами на адресу Китаю
Путін здивував заявою про свою онуку
21 червня, 20:31
Путін заявив, що Москва була близька до досягнення угоди з Києвом
Ультиматум Кремля: Путін назвав вимоги для припинення війни
21 червня, 12:41
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
Кремль прискорено створює нову «російську людину»
19 червня, 10:07
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
Трамп різко відреагував на бажання Путіна стати посередником у переговорах з Іраном
18 червня, 19:07

Політика

50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
ISW: Кремль маніпулює ядерною риторикою, аби роз'єднати США та НАТО
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
Велика Британія та Німеччина готуються підписати оборонну угоду
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
Словаччина не підтримає відмову від російського газу – Фіцо
Трамп незадоволений діями Путіна щодо України – Держдеп США
Трамп незадоволений діями Путіна щодо України – Держдеп США
Держдеп США відмовився уточнити, які країни НАТО оплатять зброю для України
Держдеп США відмовився уточнити, які країни НАТО оплатять зброю для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2025
98K
Будинки порожніють: сусідня з Україною держава стала лідером з міграції до ЄС
16K
«Алло» уже не в моді: у покоління зумерів новий тренд у відповідях на дзвінки
15K
Окупанти вдарили по польському підприємству у Вінниці: реакція Варшави
15K
«Найкраща комбінація». Нардепка Безугла пояснила, хто насправді керуватиме новим урядом

Новини

17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
15 липня, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 липня, 00:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua