50 днів для Путіна: глава МЗС Латвії звернулась до Трампа

Байба Браже: «США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше»

Браже: Росія все ще здатна воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на Москву

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже закликала президента США Дональда Трампа не зволікати з тиском на російського диктатора Володимира Путіна та запровадити вторинні санкції проти Росії раніше, ніж через 50 днів. Про це, як пише Politico, Браже заявила в кулуарах Аспенського безпекового форуму в Колорадо (США), передає «Главком».

Посадовиця наголосила, що Трампу не слід чекати 50 днів, аби запровадити вторинні санкції проти Росії. Затягування лише дає Путіну час продовжувати військову агресію проти України.

За словами Браже, Росія все ще здатна продовжувати воювати, і саме тому Захід має негайно посилити тиск на Москву, аби спробувати змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Невідкладне запровадження санкцій може стати одним зі способів зробити це.

«США та їхні союзники повинні переконатися, що Росія розуміє, що з кожним днем їй буде не краще, а гірше», – додала вона.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Він також оголосив про плани щодо постачання Україні військового обладнання на мільярди доларів у рамках угоди, оплаченої іншими країнами НАТО. Він сказав, що зброя буде «найсучаснішою», але не уточнив, якою саме. Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Водночас Трамп висловив захоплення тим, що українці продовжують залишатися у своїй країні, попри загрозу російських обстрілів.