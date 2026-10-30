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Криптовалютна біржа Binance оприлюднила деталі щодо зламу

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Криптовалютна біржа Binance оприлюднила деталі щодо зламу
Кошти користувачів перебувають у безпеці
фото з відкритих джерел

Внаслідок інциденту зі зламом сума заморожених активів досягла приблизно $3 млрд

Криптовалютна біржа Binance оприлюднила інформацію щодо заходів безпеки на тлі масштабного інциденту зі зламом. Про це пише «Главком».

У компанії повідомили, що поточна перевірена сума заморожених активів досягла приблизно $3 млрд. Команда платформи працює цілодобово спільно з правоохоронними органами, емітентами стейблкоїнів, блокчейн-аналітиками та партнерами по галузі задля відстеження й блокування додаткових коштів.

У зв'язку з ситуацією Binance запровадила низку тимчасових обмежень:

  • тимчасово зупинено операції на Binance Alpha (включно з покупкою токенів на CEX, через Alpha instant та маркетингові прогнози з використанням спотового гаманця). Торгівлю відновлять одразу після усунення проблеми безпеки;
  • усі операції з введення та виведення активів призупинено в цілях безпеки на час перевірок; 
  • у керівництві біржі офіційно наголосили, що всі кошти користувачів знаходяться в безпеці, а компанія повністю компенсує будь-які можливі збитки.

Команда Binance пообіцяла опублікувати детальний пост-мортем (звіт про розслідування) після завершення всіх перевірок. Представники біржі закликають користувачів довіряти виключно офіційним каналам комунікації та бути пильними щодо можливих спроб шахрайства.

Раніше засновник Binance Чанпен Чжао (CZ) заявив, що найбільша у світі криптовалютна біржа, можливо, зазнала хакерської атаки, проте наголосив, що кошти користувачів перебувають у безпеці. 

Емітенти стейблкоїнів Tether та Circle оперативно заблокували близько $1,8 млрд після підозрілих перекаказів із гаманців, пов'язаних із біржею. У своєму дописі в мережі X Чжао подякував компаніям за швидку реакцію, зауваживши, що Tether заморозив приблизно $971 млн, а Circle – $823 млн. Він наголосив, що кошти користувачів у безпеці, і як акціонер він очікує їх повного покриття.

Теги: криптовалюта розслідування біржа

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