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Нацполіція відповіла, чи знайдено замовників вбивства Фаріон

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Нацполіція відповіла, чи знайдено замовників вбивства Фаріон
За два роки слідство не знайшло замовників убивства Ірини Фаріон
фото: «Суспільне», МВС

Правоохоронці протягом двох років перевіряли можливу причетність інших осіб до злочину

За час розслідування вбивства мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон правоохоронці не встановили замовників або пособників засудженого за цей злочин В'ячеслава Зінченка. Про це повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону 2 жовтня, передає «Главком».

Національна поліція спільно з прокуратурою та Службою безпеки України протягом двох років перевіряла версію щодо можливої причетності інших осіб. «На теперішній час будь-яких замовників або пособників не встановлено», – заявив Нєбитов.

Відповідно до висновків суду, Зінченко діяв самостійно, керуючись особистими переконаннями, зокрема неприязним ставленням до громадської діяльності Фаріон.

Нагадаємо, під час розслідування правоохоронці провели 92 експертизи та допитали понад 1,5 тис. людей. Крім того, слідчі опрацювали десятки гігабайтів інформації із сотні камер відеоспостереження. Заступник голови Нацполіції також прокоментував те, що Зінченко не визнав своєї вини. За його словами, обвинувачений має на це право, однак суд ухвалив рішення на підставі сукупності зібраних доказів.

1 жовтня Шевченківський районний суд Львова визнав 20-річного В'ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон та незаконному поводженні зі зброєю. Його засуджено до довічного позбавлення волі. Також суд частково задовольнив цивільний позов доньки мовознавиці Софії Особи та постановив стягнути із Зінченка 5 млн грн. 

Донька Фаріон Софія Особа назвала рішення суду «історичним вироком». Водночас захист Зінченка заявив, що вважає справу сфальсифікованою, та анонсував оскарження вироку в апеляції. 

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Теги: Ірина Фаріон вбивство поліція Національна поліція України розслідування злочин

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