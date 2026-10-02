США наклали санкції на тіньову фінансову мережу Росії

A7 очолює молдовський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під санкціями США та був засуджений у Молдові за шахрайство

Через мережу щодня проходили тисячі фінансових операцій

США обмежили діяльність A7 – тіньової банківської мережі, пов’язаної з Росією, яка допомагала проводити кошти через міжнародну фінансову систему в обхід санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів США.

Американське відомство застосувало одразу кілька заходів проти A7. Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) внесло мережу до санкційного списку як значущу транснаціональну злочинну організацію. Фінансова розвідувальна служба США FinCEN запропонувала заборонити перекази коштів, пов’язані з операціями через посередників A7, а також випустила попередження для фінансових установ щодо виявлення підозрілих транзакцій.

За даними американського Мінфіну, A7 створила глобальну мережу компаній-посередників у третіх країнах. Вони отримували та переказували кошти, пов’язані з операціями мережі, а платежі, які могли стосуватися підсанкційних осіб та секторів, маскували під звичайні комерційні операції.

Для цього, як стверджує американська сторона, використовувалися підроблені торговельні документи, фальсифіковані записи про імпорт та експорт, а також неправдиві описи товарів. Мінфін США називає A7 частиною паралельної фінансової системи, пов’язаної з незаконними фінансовими операціями Росії.

Скільки грошей проходило через A7

Масштаб діяльності мережі можна оцінити за даними, які вона сама оприлюднювала. У січні 2026 року A7 заявляла, що проводить понад 2000 транзакцій щодня. Загальний обсяг операцій, за її власними даними, перевищив 7,5 трлн руб., або близько $91,5 млрд. Це становило приблизно 13% обсягу зовнішньої торгівлі Росії за 2025 рік.

«Ми руйнуємо фінансову інфраструктуру, яка дозволяє Ірану та іншим противникам обходити санкції, переміщувати незаконні кошти та підривати цілісність світової фінансової системи», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Водночас FinCEN під час власного розслідування встановила, що посередники A7 із січня 2025 року до червня 2026 року загалом провели понад $17 млрд. У Мінфіні США зазначають, що ці компанії використовувалися не лише для операцій, пов’язаних із Росією.

За даними американського відомства, через посередників A7 проводилися операції, пов’язані з Іраном, зокрема з Корпусом вартових ісламської революції. Окремі компанії мережі допомагали проводити операції з продажу іранської нафти та закупівлі озброєнь.

Один із посередників A7 безпосередньо проводив операції з компаніями, пов’язаними з іранським «тіньовим флотом». За даними Мінфіну США, ця структура та пов’язана з нею компанія отримали майже $140 млн від учасників схем обходу санкцій. Інший посередник переказав близько $1,6 млн компанії, пов’язаній з обходом санкцій проти Ірану та закупівлею озброєнь.

До мережі причетний Ілан Шор

A7 очолює молдовський бізнесмен Ілан Шор, який перебуває під санкціями США та був засуджений у Молдові за шахрайство. Американський Мінфін називає його керівником A7 та зазначає, що мережа використовувала підконтрольні компанії для маскування незаконних платежів під звичайну торгівлю.

Про фінансову діяльність Шора «Главком» писав у серпні. За даними розслідування The Economist, Шор контролює 51% компанії A7, а решта належить російському Промсвязьбанку, який обслуговує російський оборонний сектор. Через пов’язану з A7 компанію Old Vector LLC було створено рублевий стейблкоїн A7A5.

A7A5 також згадується в новому санкційному рішенні США. Мінфін називає токен заблокованим рублевим активом, який випустила Old Vector LLC. За версією американського відомства, його створили для міжнародних операцій учасників A7 та обходу санкцій.

Нові обмеження розширюють заходи, які США вже застосовували до окремих структур мережі. 14 серпня 2025 року OFAC внесло до санкційного списку, зокрема, A7 LLC та Old Vector LLC. Тепер під санкції потрапила сама мережа A7 та пов’язані з нею посередники.

Що передбачають санкції

Після рішення OFAC активи A7 та майнові права мережі, які перебувають у США або під контролем американських осіб, блокуються. Американським громадянам та компаніям заборонено проводити операції із заблокованими структурами без спеціального дозволу або винятку. Обмеження також поширюються на компанії, якими заблоковані особи прямо чи опосередковано володіють на 50% або більше. U.S. Department of the Treasury

FinCEN окремо запропонувала правило, яке має обмежити перекази коштів через посередників A7. Після публікації документа у Федеральному реєстрі буде відкрито 30-денний період для подання публічних коментарів.

До слова, раніше «Главком» пояснював, як російські компанії після втрати доступу до західної фінансової інфраструктури почали використовувати альтернативні механізми для міжнародних розрахунків. Зокрема, у матеріалі про A7A5 йшлося про використання рублевого стейблкоїна у транскордонних платежах та його зв’язок із системою A7.