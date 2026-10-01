Вбивство Фаріон. Нацполіція назвала ключові докази у справі після вироку

У межах розслідування правоохоронці провели 92 експертизи та понад 1500 допитів

Після оголошення вироку В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство Ірини Фаріон Національна поліція оприлюднила ключові докази, зібрані під час розслідування. Про них розповів заступник голови Національної поліції України – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає «Главком».

Для встановлення всіх обставин убивства правоохоронці провели сотні слідчо-оперативних заходів, 92 експертизи та понад 1500 допитів. Зокрема, опитували людей із близького оточення Ірини Фаріон та обвинуваченого.

Чим цікавився Зінченко до вбивства?

Одним із напрямів розслідування стала активність Зінченка в інтернеті. За даними поліції, він спілкувався у російських екстремістських групах у Telegram та обговорював свої наміри в радикально налаштованих колах. Також правоохоронці встановили, що хлопець шукав у Google та відстежував місце проживання Ірини Фаріон.

Слідство також встановило, що обвинувачений завантажував і вивчав матеріали, пов'язані з тероризмом, конспірацією, допитами, зброєю та способами приховування інформації. Серед іншого, він цікавився механізмами дії детонатора та електронного таймера.

Зброя, одяг та маршрут у Львові

Правоохоронці відстежили й пересування хлопця у Львові. Він змінював адреси проживання та пересувався від орендованої квартири до місця скоєння злочину. Також слідство встановило, що він знищив сумку з речовими доказами.

Окремо правоохоронці досліджували придбання зброї та спорядження. Як стверджує Нєбитов, обвинувачений замовляв пістолет із переробкою під стрільбу бойовими патронами, через OLX придбав коліматор і саундмодератор, а також шукав на форумах майстра для переробки пістолета.

Слідчі встановили й походження одягу, в якому зафіксували ймовірного нападника. За даними поліції, обвинувачений замовив в онлайн-магазинах футболку, панаму та білі велоокуляри, після чого відправив ці речі поштою з Дніпра до Львова на своє ім'я.

Свідки, експертизи та ДНК

Важливими для слідства стали показання свідків та записи камер відеоспостереження. Один зі свідків приблизно о 19:20 бачив молодого чоловіка у довгому рукаві та широких штанах із предметом, схожим на пістолет. Після пострілу чоловік побіг у напрямку арки. Інший свідок також бачив хлопця та його втечу після пострілу. Ці обставини зафіксували й камери.

Балістична експертиза встановила, що в Ірину Фаріон стріляли з відстані близько двох метрів. За показаннями свідків, у цей момент поруч із мовознавицею, крім молодого чоловіка, нікого не було.

Правоохоронці також провели експертизу фотографій чоловіка, зроблених сусідкою Фаріон. Експерт дійшов висновку, що чоловік на цих знімках та затриманий – одна й та сама особа.

Окреме значення для розслідування мали нотатки та відкладені повідомлення в Telegram, які обвинувачений планував надіслати батькам. В одному з них він називав себе «санітаром цього суспільства» та писав, що не має наміру каятися у разі затримання.

Ще одним доказом стали біологічні сліди, виявлені біля під'їзду Ірини Фаріон. Криміналісти дослідили лавку та крісло, на яких до вбивства бачили обвинуваченого. Експертизи виявили там запахові сліди та ДНК хлопця.

Нагадаємо, 1 жовтня Шевченківський районний суд Львова визнав В’ячеслава Зінченка винним в умисному вбивстві Ірини Фаріон та незаконному поводженні зі зброєю. Йому призначили довічне позбавлення волі. Суд також частково задовольнив цивільний позов доньки мовознавиці Софії Особи та постановив стягнути із засудженого 5 млн грн.

Захист Зінченка заявив, що оскаржуватиме вирок. Адвокатка Тетяна Мусихіна назвала справу «повністю сфальсифікованою» та заявила про нібито докази невинуватості її підзахисного, які, на думку сторони захисту, суд не дослідив належним чином. У разі необхідності адвокати планують звертатися до Верховного Суду та Європейського суду з прав людини.

Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року на вулиці Масарика у Львові. Вона померла в лікарні. 21 липня Національна поліція оприлюднила фото та відео чоловіка, якого розшукували у зв'язку зі злочином, а 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного жителя Дніпропетровської області.