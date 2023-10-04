Литва відкрила коридор для українського зерна
Санітарний і ветеринарний контроль буде перенесено із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда
Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X (колишній Твіттер).
«Росія знищує харчі, Литва їх доставляє. Був схвалений та погоджений коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки і за її межі. Співпраця дає результат!» – написав він.
Russia destroys food, Lithuania delivers it.— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) October 3, 2023
A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0
Міністри сільського господарства України, Польщі та Литви домовилися про те, що протягом двох днів санітарний і ветеринарний контроль перенесуть із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда, що прискорить транзит зерна та іншої сільськогосподарської продукції через територію Польщі.
Варіант із транзитом зерна з України до країн ЄС Балтійським морем Євросоюз обговорював ще в липні цього року, коли стало відомо, що Росія виходить із зернової угоди.
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