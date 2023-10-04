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Литва відкрила коридор для українського зерна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Литва відкрила коридор для українського зерна
Українське зерно доставлятиметься до портів Балтії
фото ілюстративне

Санітарний і ветеринарний контроль буде перенесено із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда

Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X (колишній Твіттер).

«Росія знищує харчі, Литва їх доставляє. Був схвалений та погоджений коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки і за її межі. Співпраця дає результат!» – написав він.

Міністри сільського господарства України, Польщі та Литви домовилися про те, що протягом двох днів санітарний і ветеринарний контроль перенесуть із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда, що прискорить транзит зерна та іншої сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

Варіант із транзитом зерна з України до країн ЄС Балтійським морем Євросоюз обговорював ще в липні цього року, коли стало відомо, що Росія виходить із зернової угоди.

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Теги: зерно Україна Литва

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