Литва відкрила коридор для українського зерна

Санітарний і ветеринарний контроль буде перенесено із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда

Литва відкрила коридор для вивезення українського зерна до портів на Балтійському морі. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X (колишній Твіттер).

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«Росія знищує харчі, Литва їх доставляє. Був схвалений та погоджений коридор для транзиту зерна до портів Балтії, що послаблює тиск на українському кордоні та збільшує постачання до Африки і за її межі. Співпраця дає результат!» – написав він.

Russia destroys food, Lithuania delivers it.

A corridor for grain transit to Baltic ports has been accepted and agreed, relieving pressure at the Ukrainian border and increasing supply to Africa and beyond. Cooperation gives results! pic.twitter.com/SxHNi6zzr0 Будь ласка, читайте текст після реклами October 3, 2023

Міністри сільського господарства України, Польщі та Литви домовилися про те, що протягом двох днів санітарний і ветеринарний контроль перенесуть із українсько-польського кордону до литовського порту Клайпеда, що прискорить транзит зерна та іншої сільськогосподарської продукції через територію Польщі.

Варіант із транзитом зерна з України до країн ЄС Балтійським морем Євросоюз обговорював ще в липні цього року, коли стало відомо, що Росія виходить із зернової угоди.