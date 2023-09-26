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Зерновий конфлікт: чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зерновий конфлікт: чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ
Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна
фото з відкритих джерел

Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи заявили, що відкликання Україною скарги до Світової організації торгівлі покращить атмосферу у їхніх відносинах

Зерновий конфлікт: чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ
Чотири європейські раїни – Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина закликають Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт агропродукції. Про це повідомляє RMF 24.

Міністри сільського господарства країн Вишеградської групи, до складу якої входять Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина заявили, що відкликання Україною скарги до Світової організації торгівлі покращить атмосферу у їхніх відносинах. «З великим здивуванням і занепокоєнням ми сприйняли рішення про подання скарги України до Світової організації торгівлі на нашу країну, і ми очікуємо, що Україна відкличе це рішення», – сказав заступник міністра сільського господарства Польщі Ришард Бартосік.
Він заявив, що міністр сільського господарства України Микола Сольський не відповів на його питання щодо відкликання скарги під час переговорів у чеському місті Зноймо. «Міністр сказав, що це не є ключовим питанням, але це ключове питання для нас. Це дуже важливо. Це створило б хороший клімат, і ми б уникнули б багатомісячних розглядів», – сказав Бартосік.

Заступник міністра також зазначив, що Україна наполягає на своїй позиції щодо видачі власних ліцензій. «Ми не можемо погодитися на це наразі, тому що ми вважаємо, що ми повинні бути тими, хто видає ліцензії на те, щоб приймати або не приймати зерно. Ми вважаємо, що така позиція може призвести до неконтрольованого потоку зерна в нашу країну», – сказав він.
Бартосік зазначив, що на користь ембарго говорить той факт, що «обсяги транзиту збільшуються з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. Тому незрозуміло, чому Європейський Союз не продовжив своє регулювання».
За його словами, найважливіший висновок зустрічі полягає в тому, що зерно з України має йти туди, де воно потрібне. Воно не має створювати труднощів на ринках сусідніх країн і негативно впливати на сільське господарство в цих країнах.
За підсумками зустрічі міністр сільського господарства Чехії Марек Виборний повідомив, що вишеградські партнери закликали Єврокомісію контролювати «коридори солідарності», якими українське зерно має йти до третіх країн. Вони запропонували запровадити депозитну систему для української сільськогосподарської продукції, що проходить через територію ЄС.

Нагадаємо, 18 вересня Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна.

Також Словаччина погодилась скасувати заборону на імпорт українського зерна.

Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.

 

Теги: Польща міністр Словаччина ембарго імпорт Чехія Угорщина зерно Україна

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