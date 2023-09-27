Зерновий конфлікт: Єврокомісія буде представляти країни ЄС перед СОТ

27 вересня у Брюсселі відбудуться консультації між послами ЄС щодо питання українського зерна

Європейська комісія буде представляти країни ЄС під час розгляду скарги України до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт агропродукції. Про це повідомляє РАР.

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Відомо, що у середу, 27 вересня, у Брюсселі відбудуться консультації між послами ЄС щодо питання українського зерна. Пізніше у Женеві розпочнеться розгляд скарги, яку подала Україна проти Польщі, Угорщини та Словаччини щодо заборони на імпорт агропродукції.

«У вівторок було прийнято рішення, що Єврокомісія буде представляти країни ЄС у суперечці перед СОТ. До складу делегації ЄС входять експерти Польщі, Угорщини та Словаччини», – повідомляє видання.

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Раніше повідомлялося, що чотири європейські раїни – Польща, Чехія, Угорщина та Словаччина закликають Україну відкликати скаргу до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт агропродукції.

Нагадаємо, 18 вересня Україна подала позов до Світової організації торгівлі через заборону імпорту зерна.

Також Словаччина погодилась скасувати заборону на імпорт українського зерна.

Зазначимо, у травні ЄС дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, ввести заборону на продаж низки української агропродукції на внутрішньому ринку. При цьому транзит таких вантажів дозволений для експорту в інші країни.

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15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії.