Чи вплине зернова суперечка на відносини Києва та Варшави? Посол у Польщі відповів

Зварич підкреслив, що для врегулювання суперечки щодо зернових обмежень необхідна передусім необхідна добра воля для конструктивного діалогу

Посол України в Польщі, Василь Зварич, запевняє, що суперечка між обома країнами щодо обмежень на українські сільгосппродукти не вплине на двосторонні відносини, і обидві сторони готові вирішити цю ситуацію. Про це Зварич сказав в інтерв’ю «Українському Радіо».

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На думку дипломата, «немає нічого такого, щоб порушило або підірвало міцний фундамент нашої дружби і братерства з Польщею, оскільки польське і українське суспільства стоять на сторожі цих відносин».

«Ці дискусії, які зараз тривають в економічній площині, – це тільки маленька частинка того, що відбувається у відносинах між Україною і Польщею. А переважна більшість питань справді розвивається дуже позитивно», – сказав він.

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Зварич підкреслив, що для врегулювання суперечки щодо зернових обмежень необхідна передусім необхідна добра воля для конструктивного діалогу, який, за його словами, є наявним з боку як України, так і Польщі. Дипломат згадав останню нараду міністрів сільського господарства обох країн.

«Ми сподіваємося на досягнення взаєморозуміння, і тематика українських зернових не повинна розділяти нас. Ми маємо спільну мету сприяти співпраці та розробити спільний механізм для ефективних дій сьогодні та в майбутньому», - підсумував дипломат.

Як відомо, 15 вересня Єврокомісія скасувала обмеження щодо імпорту українського зерна. Проте Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт, попри рішення Єврокомісії. Після цього Україна вирішила подати позов до Світової організації торгівлі через відмову трьох країн зняти заборону на українську продукцію.

Лідер Польщі заявив, що вважає правильним рішення про введення заборони на продаж українського зерна й іншої продукції в його країні. Однак, за словами Дуди, необхідно зробити все можливе, аби транзит українського зерна був якомога більшим.

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Нагадаємо, що Україна подала позов до СОТ та заборонить імпорт продовольчої продукції з Польщі, Угорщини та Словаччини у відповідь. Та водночас запропонувала компромісний сценарій.

Раніше повідомлялося, що чотири країни ЄС закликають Україну відкликати скаргу до СОТ.