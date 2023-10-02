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Російський дипломат оцінив шанси на відновлення зернової угоди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Російський дипломат оцінив шанси на відновлення зернової угоди
Росія виступає проти продовження зернової ініціативи
фото з відкритих джерел

Країна-агресор не збирається відновлювати перемовини щодо зернової ініціативи

В даний час якихось моментів, які свідчили б про можливість повернення Москви в зернову угоду, немає. Про це розповів в інтерв'ю російському виданню «Известия» перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський.

Дипломат нагадав про умови Москви щодо експорту російської сільгосппродукції та добрив, які досі не були виконані.

Втім, Полянський визнав, що більшою мірою їхня реалізація залежить від західних країн, а не від генсека ООН Антоніу Гутерріша.

«Мабуть, генеральний секретар важелів додаткового впливу на західні країни не має і не з'явився з того часу, тому ми й знаходимося там, де знаходимося. Поки що я не бачу якихось моментів, які б налаштовували на оптимізм щодо відновлення зернової угоди у тому чи іншому вигляді», – констатував він.

Також російський дипломат додав, що ООН не пропонувала якихось нових форматів, які б могли замінити чорноморську ініціативу.

Нагадаємо, 17 липня Москва ухвалила рішення не продовжувати свою участь у зерновій угоді, оскільки з моменту підписання Стамбульських угод у липні 2022 року так і не було вирішено п'ять системних проблем.

До слова, члени Європейської комісії на зустрічі Координаційної платформи з розв'язання питань щодо експорту українського зерна до п’яти країн ЄС розглянули представлений Україною план дій та завершила його обговорення. Представники Польщі й Угорщини участі в цьому не брали. Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

Також протягом останніх двох тижнів китайські компанії зробили великі закупівлі кормової кукурудзи в України.  Таким чином забезпечили фінансову підтримку Україні. Про це повідомляє Independent.

За даними видання, про закупівлю української кукурудзи Китаєм повідомили неназвані трейдери в Азії та Європі. Імовірний обсяг закупівель становить кілька сотень тисяч тонн.

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Теги: росія експорт зерно Антоніу Гутерріш Москва

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