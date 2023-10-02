Російський дипломат оцінив шанси на відновлення зернової угоди

Країна-агресор не збирається відновлювати перемовини щодо зернової ініціативи

В даний час якихось моментів, які свідчили б про можливість повернення Москви в зернову угоду, немає. Про це розповів в інтерв'ю російському виданню «Известия» перший зампостпред РФ при ООН Дмитро Полянський.

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Дипломат нагадав про умови Москви щодо експорту російської сільгосппродукції та добрив, які досі не були виконані.

Втім, Полянський визнав, що більшою мірою їхня реалізація залежить від західних країн, а не від генсека ООН Антоніу Гутерріша.

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«Мабуть, генеральний секретар важелів додаткового впливу на західні країни не має і не з'явився з того часу, тому ми й знаходимося там, де знаходимося. Поки що я не бачу якихось моментів, які б налаштовували на оптимізм щодо відновлення зернової угоди у тому чи іншому вигляді», – констатував він.

Також російський дипломат додав, що ООН не пропонувала якихось нових форматів, які б могли замінити чорноморську ініціативу.

Нагадаємо, 17 липня Москва ухвалила рішення не продовжувати свою участь у зерновій угоді, оскільки з моменту підписання Стамбульських угод у липні 2022 року так і не було вирішено п'ять системних проблем.

До слова, члени Європейської комісії на зустрічі Координаційної платформи з розв'язання питань щодо експорту українського зерна до п’яти країн ЄС розглянули представлений Україною план дій та завершила його обговорення. Представники Польщі й Угорщини участі в цьому не брали. Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

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Також протягом останніх двох тижнів китайські компанії зробили великі закупівлі кормової кукурудзи в України. Таким чином забезпечили фінансову підтримку Україні. Про це повідомляє Independent.

За даними видання, про закупівлю української кукурудзи Китаєм повідомили неназвані трейдери в Азії та Європі. Імовірний обсяг закупівель становить кілька сотень тисяч тонн.

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