Єврокомісія завершила обговорення українського плану дій щодо зерна

Засідання платформи відбулося після того, як Україна ухвалила постанову щодо системи ліцензування та верифікації певних сільськогосподарських продуктів

Представники Польщі й Угорщини участ в обговорені не брали

Члени Європейської комісії на зустрічі Координаційної платформи з розв'язання питань щодо експорту українського зерна до п’яти країн ЄС розглянули представлений Україною план дій та завершила його обговорення. Представники Польщі й Угорщини участі в цьому не брали. Про це повідомив речник Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

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«Засідання платформи відбулося після того, як Україна ухвалила постанову щодо системи ліцензування та верифікації певних сільськогосподарських продуктів. Єврокомісія відзначила ефективну роботу української сторони, яка представила ці заходи протягом лише 10 днів. Вчорашня зустріч була сфокусована на обміні думками щодо українських пропозицій до плану дій, який містить заходи контролю за експортом певних продуктів та щодо уникнення ринкових потрясінь на ринках п’яти країн-сусідів», – сказав речник Єврокомісії.

За його словами, на вчорашній зустрічі обмін коментарями щодо плану дій був завершений, і це «дуже важливий та позитивний крок уперед». «Усі сторони зараз будуть конструктивно долучатися з огляду на необхідність застосування цього плану дій якомога швидше», – додав Гілл.

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Він також зауважив, що всі сторони були запрошені до участі у Координаційній платформі, однак державні представники від Польщі та Угорщину на вчорашній зустрічі не були присутніми.

«Однак важливо зауважити, що така участь не є обов’язковою. Ми проводимо такі зустрічі дуже часто. Єврокомісія продовжує контакти з усіма країнами, яких це стосується, як у межах Координаційної платформи, так і поза нею… Ці контакти продовжуються на різних рівнях, але я не буду розкривати двосторонніх переговорів або розмови під час платформи, яка є закритим технічним форматом», – сказав речник.

За його словами, нині дуже важлива швидкість реалізації представленого Україною плану дій, тож наступна зустріч у межах Координаційної платформи відбудеться невдовзі.

Гілл повідомив також, що 5-7 жовтня виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс здійснить візит до Словаччини, під час якого відвідає прикордонні регіони для оцінки ефективності заходів з розвитку спроможностей «коридорів солідарності» на кордонах з Україною.

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