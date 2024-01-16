Ніч «бавовни» в Росії: вибухи прогриміли не лише у Воронежі

Після прильоту постраждав багатоквартирний будинок у Воронежі

Міноборони РФ заявило про ліквідацію безпілотників у двох областях

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що протягом цієї ночі чергові засоби ППО нібито знищили п'ять і перехопили три українських безпілотники над Воронезькою областю. Крім того, ще чотири БПЛА нібито перехоплено над територією Білгородської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Своєю чергою губернатор Білгородщини Вячеслав Гладков повідомив, що до опівночі в Білгородському районі системою ППО збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста.

«Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих немає. Є пошкодження у двох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічено паркан та пошкоджено господарську споруду. Інформація уточнюється», – написав губернатор у своєму телеграм-каналі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як повідомлялося, у ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів.

Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.

У Воронежі після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок фото із соцмережі

Місцеві жителі повідомляли, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Воронезький губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські засоби ППО відбили «атаку українських безпілотних літальних апаратів» у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром.

Після вибухів у Воронежі запроваджено стан надзвичайної ситуації.