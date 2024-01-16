Ніч «бавовни» в Росії: вибухи прогриміли не лише у Воронежі
Міноборони РФ заявило про ліквідацію безпілотників у двох областях
Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що протягом цієї ночі чергові засоби ППО нібито знищили п'ять і перехопили три українських безпілотники над Воронезькою областю. Крім того, ще чотири БПЛА нібито перехоплено над територією Білгородської області.
Своєю чергою губернатор Білгородщини Вячеслав Гладков повідомив, що до опівночі в Білгородському районі системою ППО збито БПЛА літакового типу на підльоті до міста.
«Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі. За попередніми даними, постраждалих немає. Є пошкодження у двох приватних домоволодіннях: вибиті вікна, посічено паркан та пошкоджено господарську споруду. Інформація уточнюється», – написав губернатор у своєму телеграм-каналі.
Як повідомлялося, у ніч проти 16 січня у російському Воронежі пролунала серія вибухів.
Попередньо після прильоту постраждав житловий багатоквартирний будинок на Тепличній вулиці, у ньому виникла пожежа. До нього виїхали екстрені служби.
Місцеві жителі повідомляли, що від гучних звуків тремтіли вікна в рамах. Усього було чути від 5 до 9 вибухів. Також повідомляється про яскраві спалахи в небі.
Воронезький губернатор Олександр Гусєв заявив, що російські засоби ППО відбили «атаку українських безпілотних літальних апаратів» у небі над Воронежем. Імовірно атаковано аеродром.
Після вибухів у Воронежі запроваджено стан надзвичайної ситуації.
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